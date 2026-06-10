Zafer Algöz’den Ozan Güven’e Destek: “Çok Ayıp Ettiler” Sözleri Gündem Oldu

Yaşananlara tepki gösteren oyuncu, “Görüntüleri izledim bence çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin kalkıp bir başkasını yargının üstünde kendini görüp, toplumun içerisinde böyle yargılaması hoş değil” dedi.

Zafer Algöz açıklamalarının devamında Ozan Güven’in tavrına da değindi. Ozan Güven’in yaşanan olay sırasında sakin kaldığını söyleyen Algöz, “Ozan orada kendini çok beyefendi göstermiş kendisini yürekten kutluyorum, ben olsam ben daha farklı bir tepki gösterebilirdim. İyi tutmuş kendini” ifadelerini kullandı.

Algöz ayrıca Ozan Güven hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Ozan çok kıymetlidir bizim için iyi oyuncudur çalışkan adamdır” sözleriyle arkadaşına destek verdi.

Konuşmasının devamında sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili de görüşlerini paylaşan Zafer Algöz, “Maalesef özellikle sosyal medyada karşınıza geçtiği zaman iki cümle edemeyecek adamlar durup dururken sosyal medyadan böyle ağzına geleni yazıyor biliyorsun. O çok moda oldu Türkiye’de. Herkes kendini avukat ya da hakim zannediyor ya da bir konuda çok bilgili zannediyor kendini. Artık alıştık onlara” dedi.