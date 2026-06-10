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Zafer Algöz’den Ozan Güven’e Destek: “Çok Ayıp Ettiler” Sözleri Gündem Oldu

Zafer Algöz’den Ozan Güven’e Destek: “Çok Ayıp Ettiler” Sözleri Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
10.06.2026 - 13:20
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Oyuncu Ozan Güven son günlerde gündemde. Kadıköy’de bir mekanda yaşanan protestonun ardından sosyal medyada başlayan tartışmalar sürüyor. Yaşananların ardından Ozan Güven’in adı bir kez daha magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Konuyla ilgili farklı isimlerden açıklamalar da gelmeye devam ederken son olarak Zafer Algöz’e Ozan Güven hakkında sorular yöneltildi. Algöz, yaşananlarla ilgili görüşlerini paylaştı. 

Kaynak: Snob Magazin

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Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile ilgili dava süreci nedeniyle uzun süredir gündemde yer alıyor.

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile ilgili dava süreci nedeniyle uzun süredir gündemde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de bulunduğu bir mekanda protestoyla karşılaşmıştı. Yaşanan olay sosyal medyada da konuşulmuştu. Daha sonra Ozan Güven, sosyal medya hesabından “O.M.G” adlı tiyatro oyununun gösterimlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Gündemdeki gelişmeler sürerken Zafer Algöz de konu hakkında açıklama yaptı. Snob Magazin’e konuşan Algöz, protesto görüntülerini izlediğini söyledi.

Ozan Güven’e desteğini dile getirdi.

Ozan Güven’e desteğini dile getirdi.

Yaşananlara tepki gösteren oyuncu, “Görüntüleri izledim bence çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin kalkıp bir başkasını yargının üstünde kendini görüp, toplumun içerisinde böyle yargılaması hoş değil” dedi.

Zafer Algöz açıklamalarının devamında Ozan Güven’in tavrına da değindi. Ozan Güven’in yaşanan olay sırasında sakin kaldığını söyleyen Algöz, “Ozan orada kendini çok beyefendi göstermiş kendisini yürekten kutluyorum, ben olsam ben daha farklı bir tepki gösterebilirdim. İyi tutmuş kendini” ifadelerini kullandı.

Algöz ayrıca Ozan Güven hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Ozan çok kıymetlidir bizim için iyi oyuncudur çalışkan adamdır” sözleriyle arkadaşına destek verdi.

Konuşmasının devamında sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili de görüşlerini paylaşan Zafer Algöz, “Maalesef özellikle sosyal medyada karşınıza geçtiği zaman iki cümle edemeyecek adamlar durup dururken sosyal medyadan böyle ağzına geleni yazıyor biliyorsun. O çok moda oldu Türkiye’de. Herkes kendini avukat ya da hakim zannediyor ya da bir konuda çok bilgili zannediyor kendini. Artık alıştık onlara” dedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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