Zafer Algöz’den Ozan Güven’e Destek: “Çok Ayıp Ettiler” Sözleri Gündem Oldu
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Oyuncu Ozan Güven son günlerde gündemde. Kadıköy’de bir mekanda yaşanan protestonun ardından sosyal medyada başlayan tartışmalar sürüyor. Yaşananların ardından Ozan Güven’in adı bir kez daha magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Konuyla ilgili farklı isimlerden açıklamalar da gelmeye devam ederken son olarak Zafer Algöz’e Ozan Güven hakkında sorular yöneltildi. Algöz, yaşananlarla ilgili görüşlerini paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin
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Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile ilgili dava süreci nedeniyle uzun süredir gündemde yer alıyor.
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Ozan Güven’e desteğini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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