Uzak Şehir’in Aşıkları Yaren Güldiken ve Alper Çankaya Tatil Paylaşımlarıyla Konuşuldu
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Uzak Şehir dizisi sezon boyunca hem reytingleri hem de oyuncu kadrosuyla konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Sezon finalinin ardından dizinin oyuncuları da tatil dönemine girdi. Son günlerde gündeme gelen paylaşımlardan biri de Yaren Güldiken ve Alper Çankaya’dan geldi. Uzak Şehir setinde tanışıp sevgili olan çiftin tatilden paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Dizide Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken ile Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya bir süredir ilişkileriyle anılıyor.
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İşte Alper Çankaya’nın sevgilisi Yaren Güldiken’le tatilden yaptığı paylaşımlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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