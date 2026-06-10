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Uzak Şehir’in Aşıkları Yaren Güldiken ve Alper Çankaya Tatil Paylaşımlarıyla Konuşuldu

Uzak Şehir’in Aşıkları Yaren Güldiken ve Alper Çankaya Tatil Paylaşımlarıyla Konuşuldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
10.06.2026 - 11:52
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Uzak Şehir dizisi sezon boyunca hem reytingleri hem de oyuncu kadrosuyla konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Sezon finalinin ardından dizinin oyuncuları da tatil dönemine girdi. Son günlerde gündeme gelen paylaşımlardan biri de Yaren Güldiken ve Alper Çankaya’dan geldi. Uzak Şehir setinde tanışıp sevgili olan çiftin tatilden paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Dizide Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken ile Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya bir süredir ilişkileriyle anılıyor.

Dizide Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken ile Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya bir süredir ilişkileriyle anılıyor.

Sezon boyunca ekran karşısına çıkan ikili, dizinin sevilen karakterleri arasında yer aldı. Sezon finalinin ardından birlikte tatile çıkan oyuncuların paylaşımları da dikkat çekti. Takipçiler tarafından yapılan yorumlarda oyuncuların ilişkisine dair değerlendirmeler de oldu.

İşte Alper Çankaya’nın sevgilisi Yaren Güldiken’le tatilden yaptığı paylaşımlar 👇

İşte Alper Çankaya’nın sevgilisi Yaren Güldiken’le tatilden yaptığı paylaşımlar 👇

Dizide Şahin Albora karakterini canlandıran Alper Çankaya’nın projeden ayrıldığı öğrenilmişti. Oyuncunun yeni dönemde farklı projelerde yer alacağı konuşuluyor. Yaren Güldiken ise dizinin yeni sezonunda kadroda yer almaya devam edecek isimler arasında bulunuyor.

Sezon finalinin ardından gelen tatil paylaşımları, Uzak Şehir hayranlarının da gündeminde yer aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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