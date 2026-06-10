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Mehmet Ali Erbil’in Yeni Aşk İddiasına Kızı Yasmin Erbil’den İsyan Gibi Yanıt

Mehmet Ali Erbil’in Yeni Aşk İddiasına Kızı Yasmin Erbil’den İsyan Gibi Yanıt

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
10.06.2026 - 10:46
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Mehmet Ali Erbil son günlerde hakkında ortaya atılan iddialarla yeniden magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şovmenin adı bu kez sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile anıldı. İddiaların kısa sürede yayılması sosyal medyada da çok sayıda yorumu beraberinde getirdi. Konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken gözler Mehmet Ali Erbil’in yakın çevresine çevrildi. Gündemdeki iddialar kızı Yasmin Erbil’e soruldu. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: 2. Sayfa

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Mehmet Ali Erbil’in Eylem Çelik ile birlikte olduğu yönündeki iddialar konuşulmaya başlanmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in Eylem Çelik ile birlikte olduğu yönündeki iddialar konuşulmaya başlanmıştı.

İkili arasında 48 yaş fark olduğu yönündeki paylaşımlar da sosyal medyada geniş yer bulmuştu. 21 yaşındaki Eylem Çelik, iddiaların artmasıyla birlikte sessiz kalmamayı tercih etmiş ve aralarında bir ilişki olmadığını dile getirmişti. Çıkan haberlerden dolayı rahatsız olduğunu ifade eden fenomen isim, yaşanan gelişmelerin bilgisi dışında ortaya çıktığını söylemişti.

Eylem Çelik açıklamasında Mehmet Ali Erbil ile herhangi bir iletişimlerinin olmadığını da belirtmişti. Hakkında yayılan haberlerin doğru olmadığını söyleyen fenomen, konuyla ilgili net bir dille konuşmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Şimdiyse aşk iddiaları Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’e soruldu.

Şimdiyse aşk iddiaları Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’e soruldu.

Babasıyla ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine düşüncelerini paylaşan Erbil, gündemdeki haberlerden yorulduğunu ifade etti. Konuşmasında “Bıktım olur yani gerçekten bıktım!” sözlerini kullandı. Ardından babasından söz ederek, “Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var.” dedi.

Yasmin Erbil, Eylem Çelik hakkında da kısa bir yorum yaptı. Genç fenomeni beğendiğini söyleyen Erbil, yaşının küçük olduğunu düşündüğünü ifade etti. Açıklamasını ise “Hayırlısı” sözleriyle tamamladı.

İşte Yasmin Erbil’in konu hakkındaki açıklaması 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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