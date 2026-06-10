Mehmet Ali Erbil’in Yeni Aşk İddiasına Kızı Yasmin Erbil’den İsyan Gibi Yanıt

İkili arasında 48 yaş fark olduğu yönündeki paylaşımlar da sosyal medyada geniş yer bulmuştu. 21 yaşındaki Eylem Çelik, iddiaların artmasıyla birlikte sessiz kalmamayı tercih etmiş ve aralarında bir ilişki olmadığını dile getirmişti. Çıkan haberlerden dolayı rahatsız olduğunu ifade eden fenomen isim, yaşanan gelişmelerin bilgisi dışında ortaya çıktığını söylemişti.

Eylem Çelik açıklamasında Mehmet Ali Erbil ile herhangi bir iletişimlerinin olmadığını da belirtmişti. Hakkında yayılan haberlerin doğru olmadığını söyleyen fenomen, konuyla ilgili net bir dille konuşmuştu.