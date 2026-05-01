Dünyada Eşi Benzeri Yok: 2700 Kilometrelik Yapay Nehir İçin 79 Milyar Dolar Harcadılar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
Çin hükümeti, ülkenin kuzey bölgelerinde kronikleşen su kıtlığını gidermek amacıyla dünya tarihinin en büyük altyapı projelerinden birini yürütüyor. 'Güney-Kuzey Su Transfer Projesi' olarak adlandırılan bu devasa girişim, yaklaşık 79 milyar dolarlık bir bütçeyle 2.700 kilometreyi aşan yapay su yollarını kapsıyor. Güneydeki Yangtze Nehri havzasından alınan su, inşa edilen karmaşık kanal ve tünel ağları vasıtasıyla kuraklığın pençesindeki kuzey eyaletlerine ulaştırılıyor.

Reklam

Modern Mühendislik Çözümleri Suyun Doğal Akış Yönünü Tersine Çeviriyor

Sistemin doğu hattında yer alan 13 stratejik pompa istasyonu, suyun yerçekimine karşı taşınmasına olanak tanıyor. Bu teknolojik donanım sayesinde, doğal akışın yetersiz kaldığı noktalarda bile suyun binlerce kilometre yol kat etmesi sağlanıyor. Doğu, merkez ve batı olmak üzere üç ana güzergâh üzerinde planlanan sistem, Çin'in hidrolik mühendislik kapasitesini en üst seviyede yansıtıyor.

Yapay Su Yolları Kuzeydeki Metropollerin İçme Suyu İhtiyacını Karşılıyor

Resmi verilere göre proje, başta başkent Pekin ve Tianjin olmak üzere bölgedeki yaklaşık 185 milyon insanın hayatına doğrudan temas ediyor. Modernizasyon çalışmaları sayesinde bugüne kadar on milyarlarca metreküp su kuzeye aktarılarak yer altı su kaynakları üzerindeki baskı hafifletiliyor. Şehirlerin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının bu kanallar üzerinden sağlanması, projenin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Gelecekteki Kapasite Artışı Bölgesel Su Güvenliğini Tümüyle Sağlamayı Hedefliyor

Projenin tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte, yıllık su taşıma kapasitesinin onlarca milyar metreküpe ulaşacağı öngörülüyor. Bu dev yatırım, iklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı karşısında Çin'in su güvenliğini koruma stratejisinin temel taşını teşkil ediyor. Yapay nehir ağının genişletilmesiyle, kuzeyin sanayi ve tarım alanlarının da su krizinden tamamen muaf tutulması planlanıyor.

Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Reklam
