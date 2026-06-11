Günlerce ne giyeceğimizi düşündük, heyecanla hazırlandık, aynanın karşısında provalar yaptık ve o büyük gün geldi: İlk buluşma! Her şeyin kusursuz gitmesini umarken, karşınızdaki insanın tek bir hareketiyle bütün o büyülü atmosferin bir anda buz kesmesi an meselesidir. Bazı anlar vardır ki 'Nezaketen oturayım' sınırını çoktan aşar ve insana 'Benim burada ne işim var?' dedirtir. Toplanın, ilk buluşmaların o en meşhur, en tüyler ürperten kabus senaryolarını masaya yatırıyoruz.

Sence hangisi masadan kalkıp kaçma sebebi? Oyna ve topluluğun yüzdelerini gör!