İlk Buluşma Kabusları: Başına Gelse Masadan Kalkıp Kaçacağın O An Hangisi?
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Günlerce ne giyeceğimizi düşündük, heyecanla hazırlandık, aynanın karşısında provalar yaptık ve o büyük gün geldi: İlk buluşma! Her şeyin kusursuz gitmesini umarken, karşınızdaki insanın tek bir hareketiyle bütün o büyülü atmosferin bir anda buz kesmesi an meselesidir. Bazı anlar vardır ki 'Nezaketen oturayım' sınırını çoktan aşar ve insana 'Benim burada ne işim var?' dedirtir. Toplanın, ilk buluşmaların o en meşhur, en tüyler ürperten kabus senaryolarını masaya yatırıyoruz.
Sence hangisi masadan kalkıp kaçma sebebi? Oyna ve topluluğun yüzdelerini gör!
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1. Siparişi geciktiren garsonu herkesin içinde yüksek sesle azarlasa?
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2. Buluşma boyunca gözünü telefondan ayırmayıp sürekli bildirim kaydırsa?
3. Tüm akşam sadece kendini, başarılarını ve ne kadar harika olduğunu övse?
4. Sürekli eski sevgilisinden ne kadar nefret ettiğini anlatsa?
5. Hesap gelince ödemek için bir adım atmasa?
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6. Evlilik planlarından ve doğacak çocuklarınıza koyacağı isimlerden bahsetse?
7. Seninle story çekilip sosyal medyada paylaşmak istese?
8. Senin adına sipariş vermeye kalksa?
9. Buluşmaya 45 dakika geç kalsa?
10. Buluşma bittiğinde "Bize gidelim mi?" sorusu gelse?
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