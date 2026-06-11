Senin Kalbin Kaç Kişi İçin Atıyor?

Sen aşkı çok derin yaşayan birisin. Kalbini kolay kolay kimseye açmıyor, açtığında ise tüm sevgini tek bir kişiye yöneltiyorsun. Senin için sadakat ve bağlılık her şeyden önemli. Hislerin bölünmekten hoşlanmıyor; tüm duygularını tek bir insanda topluyorsun. Bu yüzden ilişkilerinde güven duygusu çok güçlü oluyor. Birini gerçekten sevdiğinde başka kimse dikkatini çekmiyor. Kalbin küçük değil ama içinde tek bir kişiye ayrılmış çok özel bir oda var.