Senin Kalbin Kaç Kişi İçin Atıyor?
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Kalbinin derinliklerinde tek bir kişiye ayrılmış kocaman bir yer mi var, yoksa sevgiye açılan kapıları daha geniş mi? Verdiğin cevaplara göre aşkı yaşama biçimini analiz ediyor ve kalbinin aynı anda kaç kişi için yer açabileceğini söylüyoruz. Hazırsan iç dünyana doğru eğlenceli bir yolculuk başlıyor!
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1. Yeni biriyle tanışınca ilk dikkatini ne çeker?
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2. Eski bir sevgilini mutlu görsen ne hissedersin?
3. Aşk senin için nedir?
4. Romantik filmleri izlerken en çok neye odaklanırsın?
5. Telefonunda eski mesajları saklar mısın?
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6. Bir arkadaşın sana aşık olduğunu söylese ne yaparsın?
7. Aynı anda iki kişiden hoşlanmanın mümkün olduğunu düşünüyor musun?
8. Aşk hayatını tek kelimeyle anlat desek hangisini seçersin?
9. Birini unutman ne kadar sürer?
10. Kalbin mi mantığın mı daha baskındır?
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Senin Kalbin Tek Kişi İçin Atıyor!
Senin Kalbin İki Kişi Arasında Kalabiliyor!
Senin Kalbin 3-4 Kişiden İzler Taşıyor!
Senin Kalbinin Sınırı Yok!
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