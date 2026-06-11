Senin Evdeki Rolün Ne?

Sen evde her şeyi yöneten o kişisin. Evin düzenini ayakta sen tutuyorsun yani. Bu bazen fark ediliyor, bazen de fark edilmiyor ama evi arkada yöneten kişi sensin. Eksikleri fark ediyorsun ve yerine koyuyorsun. Evde sorumluluk almaktan hiç kaçmıyorsun. Sorun yaşayan herkes ilk sana koşuyor çünkü senin çözebileceğini biliyorlar. Bu yöneticiliğin kontrolcü gibi görünse de aslında sen evin düzenini sağlıyorsun.