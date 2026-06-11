Senin Evdeki Rolün Ne?
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Evde herkesin başka başka rolleri var. Bazıları evin organizasyonundan sorumluyken bazıları ise evin neşesi oluyor. Bu farklı farklı rollerden seninki hangisi? Sen evde hangi rolü üsteliyorsun öğrenelim mi?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Evde bir şey bozulduğunda nasıl tepki veriyorsun?
4. Seni hangisi daha çok sinirlendirir?
5. Misafir geleceği zaman görevin ne olur genelde?
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6. Hangi eşya seni daha iyi anlatıyor?
7. Evde bir tartışma çıktığında ne yapıyorsun?
8. Senden daha çok ne zaman tavsiye alınır?
Sen evin yöneticisisin!
Sen evin konforunu sağlayansın!
Sen evin kriz yöneticisisin!
Sen evin dengesisin!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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