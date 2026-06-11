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Senin Evdeki Rolün Ne?

etiket Senin Evdeki Rolün Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 10:31
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Evde herkesin başka başka rolleri var. Bazıları evin organizasyonundan sorumluyken bazıları ise evin neşesi oluyor. Bu farklı farklı rollerden seninki hangisi? Sen evde hangi rolü üsteliyorsun öğrenelim mi?

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Evde bir şey bozulduğunda nasıl tepki veriyorsun?

4. Seni hangisi daha çok sinirlendirir?

5. Misafir geleceği zaman görevin ne olur genelde?

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6. Hangi eşya seni daha iyi anlatıyor?

7. Evde bir tartışma çıktığında ne yapıyorsun?

8. Senden daha çok ne zaman tavsiye alınır?

Sen evin yöneticisisin!

Sen evde her şeyi yöneten o kişisin. Evin düzenini ayakta sen tutuyorsun yani. Bu bazen fark ediliyor, bazen de fark edilmiyor ama evi arkada yöneten kişi sensin. Eksikleri fark ediyorsun ve yerine koyuyorsun. Evde sorumluluk almaktan hiç kaçmıyorsun. Sorun yaşayan herkes ilk sana koşuyor çünkü senin çözebileceğini biliyorlar. Bu yöneticiliğin kontrolcü gibi görünse de aslında sen evin düzenini sağlıyorsun.

Sen evin konforunu sağlayansın!

Sen evi güvenli alanın görüyorsun. O yüzden sana göre ev en konforlu alan olmalı. Evde rahat ve keyifli hissedilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Bunu sağlamak için de elinden geleni yapıyorsun. Evde sen nasıl konforluysan diğer herkesin öyle konforlu hissetmesini istiyorsun. Yani sen evin konforunu sağlamaya çalışıyorsun.

Sen evin kriz yöneticisisin!

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Her evde işler karışıyor. Sen de karışan bu işleri çözmekte ustasın. Evde olan her krizde gözler hemen sana çevriliyor. Soğukkanlı olabilmen evdeki krizleri çözmene yardımcı oluyor elbette. Bir kriz çıktığında hemen müdahale ediyorsun ve çözüm üretebiliyorsun. İnsanlar bu halini bildiği için kriz anlarında ilk sana geliyor. Kriz anlarındaki bu becerin seni evin kriz yöneticisi yapıyor zaten.

Sen evin dengesisin!

Sen evdeki en sessiz ve sakin kişi olabilirsin. Bu sakinliğin de evdeki dengeyi sağlıyor. Sessizce ortamın havasını dengelemekte senin üstüne yok diyebiliriz. İnsanları dinliyorsun, gerginliklerini alıyorsun. Bu sayede evin havasını ferahlatıyorsun. Evde hafif bir gerginlik olsa bile hemen fark ediyorsun ve çözmek için elinden geleni yapıyorsun. Evde senin gibi bir denge varken gerginlik olması imkansız yani!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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