article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Saygı 1 Konserinde Yapay Zeka Tartışması Büyüyor: Mustafa Sandal'dan Nikbinler'e Destek Geldi

Saygı 1 Konserinde Yapay Zeka Tartışması Büyüyor: Mustafa Sandal'dan Nikbinler'e Destek Geldi

mustafa sandal
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.05.2026 - 10:04

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal onuruna düzenlenen Saygı 1 konserinin yayınlanmasının ardından tartışmaların ardı arkası kesilmedi. Konserde sahne alan ve Sandal'ın Denize Doğru şarkısını seslendiren Nikbinler'in, bu şarkıyı yapay zekaya söylettiği iddia edildi. Sosyal medyada eleştiriler artarken Murat Dalkılıç da isim vermeden eleştiride bulundu. Cem Adrian'ın destek verdiği konuya 'Paptircem' Sena Gül de eleştirilerini sundu. Son olarak Mustafa Sandal'dan Nikbinler'e destek geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Sandal için düzenlenen Saygı 1 konserinin yayınlanmasının ardından tartışmalar çığ gibi büyüdü.

Mustafa Sandal için düzenlenen Saygı 1 konserinin yayınlanmasının ardından tartışmalar çığ gibi büyüdü.

Mustafa Sandal'ın Denize Doğru şarkısını seslendiren Nikbinler'in aslında şarkıyı seslendirmediği, yapay zekanın şarkıyı yorumladığı ve seslendirdiği iddia edilmişti. Murat Dalkılıç isim vermeden tam da bu tartışmaların üstüne 'Biraz önce yapay zekanın kendi söylüyormuş gibi yapan çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm' diyerek tartışmaya dahil oldu.

Ardından Cem Adrian, uzunca bir paylaşım yaparak 'Yapay zeka tartışmalarındaki hassasiyetler, yapay zekanın insanların kendi alanına dokunduğu anda başlıyor gibi…' dedi ve desteğini açıkladı.

Detayları buradan okuyabilirsiniz:

Daha önce Saygı 1 konserinde sahne alan 'Paptircem' Sena Gül de yapay zeka tartışmalarına dahil oldu.

Daha önce Saygı 1 konserinde sahne alan 'Paptircem' Sena Gül de yapay zeka tartışmalarına dahil oldu.

Sena Gül X hesabından yaptığı paylaşımda 'Paşalar gibi 'Biz ai müzik yapan bir grubuz' deseniz yine okay'di. Siz yapay zeka sesine playback yapıp izleyicinin aklıyla alay etmeyi tercih ettiniz niyeyse, ısrarla da 'o ses benim sesim' diye videolar çektiniz, çok komik ve acı :(' ifadelerine yer verdi. Ardından, 'Tekrar söylüyorum: sıkıntı ai müzik yapıyor olmak değil (bence bu da gayet tartışılabilir ama bu başka konu), yaptıktan sonraki 'hayır, biz ai değiliz' ısrarı ve yalanı. YALAN bu arkadaşlar dümdüz :D' dedi.

Mustafa Sandal ise iki video paylaşarak Nikbinler'e desteğini açıkladı.

Sandal, "Nikbinler'in "Denize Doğru" performansı konuşuluyor, Ai diyenler oluyormuş. Bana dm'den bu canlı kayıtlarını göndermiş genç kardeşlerim. Dinleyin, takdir sizin 🙏" diyerek paylaştı.

Mustafa Sandal paylaşımına ayrıca, 'Bu arada, kimse panik yapmasın şarkının sözleri de bestesi gerçek, sahibi de tam karşınızda :) Ama bu müziğe aşık gençleri de yabana atmayalım derim. Sanki şarkıyı o okumamış da Ai okumuş gibi yorumlar var. Gördüğüm; kendisi stüdyoya girmiş çatır çatır söylemiş, stüdyo teknolojisinin nimetlerinden de belli ölçüde yararlanıp büyük bir prodüksiyon yapmışlar. Ben de alkışladım, bir kez de buradan alkışlıyorum.' ifadelerini kullandı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın