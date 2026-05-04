Yeni Dizi Lider Koltuğunda: 3 Mayıs Pazar Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
04.05.2026 - 10:44

3 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. TRT 1’de Teşkilat’ın, Star TV’de de Çirkin’in yeni bölümü ekrana geldi. İki dizi de zirvede yer alabilmek için reyting yarışındaydı. Peki ya 3 Mayıs Pazar günü reyting sonuçları nasıl şekillendi? Reyting birincisi kim oldu? Gelin detaylara geçelim…

3 Mayıs Pazar gününün reyting sonuçlarında Çirkin dizisi zirveye oturdu.

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın başrolü paylaştığı dizi, henüz yeni başlamış olsa da sabit bir izleyici kitlesi kazanmayı başardı. Her geçen pazar reytinglerini daha da yükselterek zirve için rakibiyle yarıştığı görüldü. Bu hafta da Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç kategoride de birinci oldu.

Öte yandan TRT 1’de yayınlanan Teşkilat ise ikinci sıraya geriledi.

2025-2026 yeni sezonuna başladığından bu yana pazar günleri için adeta rakipsiz ilerleyen dizi, Çirkin’in başlamasıyla birlikte reytinglerde sallantı yaşadı. Dizi dün akşam yayınlanan bölümüyle Total, AB ve ABC1’de 2. oldu.

İşte 3 Mayıs Pazar gününün reyting sıralamaları 👇

Total

Çirkin 6.83

Teşkilat 6.62

AB

Çirkin 5.50

Teşkilat 5.05

ABC1

Çirkin 7.20

Teşkilat 6.27

Elif Sude Yenidoğan
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
