Ünlü Termos Markasından Acil Uyarı: Tehlikeli 'Fırlama' Nedeniyle 8 Milyon Ürün Piyasadan Toplatılıyor

Yapılan incelemelerde, özellikle eski üretim modellerde kapak açıldığı sırada içeride biriken basıncın tahliye edilemediği ve kapağın büyük bir hızla fırlayarak kullanıcılara çarptığı tespit edildi. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu ile koordineli şekilde yürütülen bu süreçte, yaklaşık 5,8 milyon paslanmaz çelik yemek kavanozu ile 2,3 milyondan fazla içecek şişesinin risk taşıdığı belirtildi. Yetkililer, bu hatanın şimdiye kadar onlarca kişinin yaralanmasına ve maalesef üç kişinin bir daha göremeyecek şekilde göz sağlığını yitirmesine neden olduğunu raporladı.

Ürünlerdeki temel sorunun, kapak mekanizmasında basınç tahliye valfinin bulunmaması olduğu açıklandı. İçerisinde uzun süre bekletilen sıcak yiyecek veya içeceklerin oluşturduğu gaz sıkışması, kapak gevşetildiği anda patlama etkisi yaratarak parçaların kontrolsüzce savrulmasına yol açıyor. Geri çağırma listesinde Temmuz 2023 öncesinde üretilen SK3000, SK3020 ve SK3010 model numaralı ürünler yer alıyor. Tüketicilerin sahip oldukları ürünün alt kısmına bakarak bu kodları kontrol etmeleri hayati önem taşıyor. 2008 yılından bu yana satışta olan bu ürünlerin kullanımı konusunda şirketten 'derhal durdurun' çağrısı geldi.

Thermos firması yaptığı resmi açıklamada, kullanıcı güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu ve hatalı parçaların değiştirilmesi için hızlı bir çalışma başlattıklarını bildirdi. Bu kapsama giren ürüne sahip olan kişilerin, markanın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak basınç valfli yeni kapak veya ikame ürün talep etmeleri isteniyor. Şirket, değişim sürecinin yaklaşık iki ay sürebileceğini belirtirken, ürünlerin mağazalara iade edilmemesi gerektiğini, işlemlerin tamamen online formlar üzerinden yürütüleceğini vurguladı. Benzer bir olay geçtiğimiz dönemde başka bir perakende deviyle de yaşanmış, kapak fırlaması şikayetleri nedeniyle yüz binlerce şişe toplatılmıştı.