Ünlü Termos Markasından Acil Uyarı: Tehlikeli 'Fırlama' Nedeniyle 8 Milyon Ürün Piyasadan Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.05.2026 - 11:22

Dünya çapında tanınan Thermos markası, ABD'de satılan yaklaşık 8,2 milyon ürününü kapaklarının basınç nedeniyle fırlaması ve ciddi yaralanmalara yol açması sebebiyle geri çağırma kararı aldı. Aralarında kalıcı görme kaybının da bulunduğu ağır yaralanma vakalarının ardından yapılan bu uyarı, belirli modeldeki yemek kavanozlarını ve içecek şişelerini kapsıyor.

Dünyaca ünlü mutfak gereçleri üreticisi Thermos, ürünlerindeki teknik bir kusur nedeniyle milyonlarca ürünü piyasadan toplama kararı aldığını duyurdu.

Yapılan incelemelerde, özellikle eski üretim modellerde kapak açıldığı sırada içeride biriken basıncın tahliye edilemediği ve kapağın büyük bir hızla fırlayarak kullanıcılara çarptığı tespit edildi. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu ile koordineli şekilde yürütülen bu süreçte, yaklaşık 5,8 milyon paslanmaz çelik yemek kavanozu ile 2,3 milyondan fazla içecek şişesinin risk taşıdığı belirtildi. Yetkililer, bu hatanın şimdiye kadar onlarca kişinin yaralanmasına ve maalesef üç kişinin bir daha göremeyecek şekilde göz sağlığını yitirmesine neden olduğunu raporladı.

Ürünlerdeki temel sorunun, kapak mekanizmasında basınç tahliye valfinin bulunmaması olduğu açıklandı. İçerisinde uzun süre bekletilen sıcak yiyecek veya içeceklerin oluşturduğu gaz sıkışması, kapak gevşetildiği anda patlama etkisi yaratarak parçaların kontrolsüzce savrulmasına yol açıyor. Geri çağırma listesinde Temmuz 2023 öncesinde üretilen SK3000, SK3020 ve SK3010 model numaralı ürünler yer alıyor. Tüketicilerin sahip oldukları ürünün alt kısmına bakarak bu kodları kontrol etmeleri hayati önem taşıyor. 2008 yılından bu yana satışta olan bu ürünlerin kullanımı konusunda şirketten 'derhal durdurun' çağrısı geldi.

Thermos firması yaptığı resmi açıklamada, kullanıcı güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu ve hatalı parçaların değiştirilmesi için hızlı bir çalışma başlattıklarını bildirdi. Bu kapsama giren ürüne sahip olan kişilerin, markanın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak basınç valfli yeni kapak veya ikame ürün talep etmeleri isteniyor. Şirket, değişim sürecinin yaklaşık iki ay sürebileceğini belirtirken, ürünlerin mağazalara iade edilmemesi gerektiğini, işlemlerin tamamen online formlar üzerinden yürütüleceğini vurguladı. Benzer bir olay geçtiğimiz dönemde başka bir perakende deviyle de yaşanmış, kapak fırlaması şikayetleri nedeniyle yüz binlerce şişe toplatılmıştı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
