Bir Gecede Değiştirdi: Derste Giydiği Mini Etekle ‘Fenomen’ Olan Fidan Atalay’dan Şaşırtan Karar

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.05.2026 - 09:22

Sosyal medyada paylaşılan ders anlatım videolarındaki giyimi sonrası bir dönem Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Fidan Atalay yine gündem oldu. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlar ve abonelik sisteminden kazandığı iddia edilen paralar ile gündem olan ‘Fidan hoca’ şimdi de son hareketi ile gündemde. Son olarak abonelerine özel yaptığı paylaşımların fiyatlandırmasına yüzde 50 zam yaptığı söylenen Fidan Atalay, Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları sildi. Fidan Atalay’ın hesabında sadece aylar önce paylaştığı ‘öğretmenlik’ görüntüleri kaldı.

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fidan Atalay, dijital mecralardaki tüm geçmişini tek bir hareketle sildi.

Abonelik ücretlerine yaptığı iddia edilen büyük zammın ardından gelen bu temizlik hamlesi, ünlü ismin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Ders anlatımı sırasında tercih ettiği kıyafetlerle bir dönem Türkiye gündemine oturan ve 'Fidan Hoca' olarak tanınan fenomen isim, sosyal medya stratejisinde köklü bir değişikliğe gitti. Özellikle Instagram platformu üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlar ve özel abonelik sistemiyle sıkça adından söz ettiren Atalay, profilindeki neredeyse tüm içeriği yayından kaldırdı. Bu ani kararın arkasındaki neden henüz bilinmezken, hesabında bıraktığı sınırlı sayıdaki içerik ise dikkat çekici bulundu.

Son dönemde özel içerikleri için talep ettiği abonelik ücretlerine yüzde 50 oranında bir fiyat artışı uyguladığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Atalay, dijital dünyadaki varlığını sadeleştirme yolunu seçti.

Yüz binlerce takipçisi bulunan hesabındaki kişisel fotoğrafların ve günlük paylaşımların tamamını silen Atalay, yalnızca aylar öncesine ait olan ve mesleki kimliğini yansıtan öğretmenlik videolarını profilinde tutmaya karar verdi. Geçmişteki popülerliğine rağmen profilini tamamen temizleyen ünlü ismin bu hamlesi, takipçileri ve aboneleri arasında merak uyandırdı.

Instagram’da açtığı abonelik sistemi ile öğretmenlik sonrası fenomenlikten zengin olmuştu!

Bir dönem KPSS adaylarına yönelik verdiği ekonomi dersleri sırasında tercih ettiği kıyafetlerle tartışmaların odağında yer alan Fidan Atalay, eğitim camiasından tamamen kopmuştu. KPSS'ye hazırlanan öğrencilere ekonomi alanında İngilizce ders veren Atalay'ın, sosyal medyada fenomen olmasının ardından ders anlatmayı bıraktığı öğrenildi. Halihazırda Instagram hesabı üzerinden abonelerine özel paylaşımlarda bulunan Atalay'ın abone sayısı 12.100'e ulaştığı, özel fotoğraflar ve videolar için aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu, aylık gelirinin de 1 milyon TL’ye yaklaştığı gündem olmuştu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
