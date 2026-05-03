Derin Talu, Amerika'daki Z Kuşağı Hakkında "Aptallar, Bir Köylülük Var!" Dedi

Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 16:53

Son zamanlarda açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Derin Talu, bir kez daha çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Emir Berke Yaşar'ın programına konuk olan Derin Talu neden Amerika'ya yerleşmediğini açıkladı. Ancak açıklaması tam da onun yapacağı türdendi!

Kaynak: Emir Berke Yaşar / Medyascope

Konuşması, tarzı, videoları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Derin Talu, bir kez daha dikkat çekecek bir açıklamada bulundu.

Defne Samyeli'nin küçük kızı olan Derin Talu, uzunca bir süredir yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının en renkli ve en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkçe'si tartışma konusu olan Talu, daha sonra sık sık çektiği videolarla gündemde kalmayı başarmıştı.

Derin Talu, Emir Berke Yaşar'a yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki Z kuşağı ile Amerika'dakiler arasındaki farkı ve Amerika'ya neden yerleşmediğini açıklayan Talu şu ifadeleri kullandı: 'Bizimki Avrupa'ya daha yakın. Ve bizimki Amerika'ya kıyasla çok daha iyi. Amerikalılar genel olarak zaten ben Amerika'da yaşamaya kaç kez çalıştım. Çünkü vatandaşım, ailemin yarısı orada... Aptallar. Hani aptallar... Bir köylülük var. Ya çünkü bir kültürleri yok. Meksikalılar çok orada var. Meksika kültürünü biraz şey yapıyorlar. Onun dışında bir kültürleri yok. Belli bir zeka... Oradaki çocuklar çok aptallar. Bizim zaten 8. sınıfta işlediğimiz matematiği 12. sınıfta işliyorlar. Hani belli bir fark var orada. Avrupa'daki çocuklar bizimle aynı.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
