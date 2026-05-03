Michael Jackson’ın 30 Yıllık Baş Davulcusu da Türk İmzalı Zil Kullanıyor: Arkasında 400 Yıllık Başarı Yatıyor

1900'lerin başında aile, üretimi Amerika'ya taşıma kararı alır ve bugün bildiğimiz dünya devi Zildjian markası doğar. 1970'lerde İstanbul'daki eski fabrika kapansa da, işin mutfağında yetişen ustalar pes etmez. 1980 yılında, eski fabrikanın iki ustası Agop Tomurcuk ve Mehmet Tamdeğer, güçlerini birleştirerek eski fabrikalarının tam karşısında küçük bir atölye açarlar. Markanın adı ise çok nettir: 'Istanbul'.

Ancak 1996 yılında Agop Tomurcuk hayatını kaybedince, ortaklık ikiye ayrılır ve bugün profesyonel davulcuların rüyalarını süsleyen iki farklı marka ortaya çıkar:

Istanbul Agop: Agop'un oğulları tarafından mirası sürdürülüyor.

Istanbul Mehmet: Mehmet Tamdeğer tarafından geleneksel yöntemlerle devam ettiriliyor.

Zildjian ABD’de seri üretime geçerken, İstanbul’daki ustalar eski yöntemleri; yani çekici ve kulağı kullanmaya devam ettiler.

Gelelim bugüne... Dünyanın en büyük sahnelerinde, en büyük yıldızlarla çalan efsanevi davulcu Jonathan Moffett, setinde hibrit (karma) bir tercih yapıyor. Sağında el yapımı işçiliğiyle göz kamaştıran bir Istanbul Mehmet, solunda ise global bir dev olan Zildjian...

İkisinin de kökü aynı topraklar, ikisinin de ruhu İstanbul. İşte gerçek bir dünya markası başarısı budur!