Michael Jackson’ın 30 Yıllık Baş Davulcusu da Türk İmzalı Zil Kullanıyor: Arkasında 400 Yıllık Başarı Yatıyor

Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 17:31

Michael Jackson'ın 30 yıllık emektar davulcusu Jonathan Moffett'in setine hiç dikkatli baktınız mı? Bir yanda dünya devi Zildjian, diğer yanda ise gururumuz İstanbul Mehmet... Peki, bu iki markanın kökeninin aslında aynı olduğunu ve hikayenin 1600'lü yıllarda İstanbul'da başladığını biliyor muydunuz? Gelin, 'Zildjiyan' efsanesinden dünya sahnelerine uzanan bu büyüleyici yolculuğa birlikte bakalım.

Michael Jackson’ın 30 yıllık baş davulcusunun bazı zillerinin üzerinde bazı zillerin üzerinde “Zildjian”, bazılarının üzerinde “Istanbul Mehmet” yazması X'te dikkat çekti.

Engin Tezcan, dünyanın en ünlü davulcularının zillerinde Türk markalarını kullanmasının arkasında yatan 400 yıllık başarı öyküsünü anlattı. Tezcan, anlattığı hikayede şu ifadelere yer verdi:

'1623’te İstanbul’da Avedis adlı bir usta, bakırı, kalayı ve gümüşü belirli oranlarda eriterek özel bir zil alaşımı buluyor. Padişah da ona 'Zilciyan' lakabını veriyor.'

Üretim yüzyıllar boyunca İstanbul’da sürüyor.

1900'lerin başında aile, üretimi Amerika'ya taşıma kararı alır ve bugün bildiğimiz dünya devi Zildjian markası doğar. 1970'lerde İstanbul'daki eski fabrika kapansa da, işin mutfağında yetişen ustalar pes etmez. 1980 yılında, eski fabrikanın iki ustası Agop Tomurcuk ve Mehmet Tamdeğer, güçlerini birleştirerek eski fabrikalarının tam karşısında küçük bir atölye açarlar. Markanın adı ise çok nettir: 'Istanbul'.

Ancak 1996 yılında Agop Tomurcuk hayatını kaybedince, ortaklık ikiye ayrılır ve bugün profesyonel davulcuların rüyalarını süsleyen iki farklı marka ortaya çıkar:

  • Istanbul Agop: Agop'un oğulları tarafından mirası sürdürülüyor.

  • Istanbul Mehmet: Mehmet Tamdeğer tarafından geleneksel yöntemlerle devam ettiriliyor.

Zildjian ABD’de seri üretime geçerken, İstanbul’daki ustalar eski yöntemleri; yani çekici ve kulağı kullanmaya devam ettiler.

Gelelim bugüne... Dünyanın en büyük sahnelerinde, en büyük yıldızlarla çalan efsanevi davulcu Jonathan Moffett, setinde hibrit (karma) bir tercih yapıyor. Sağında el yapımı işçiliğiyle göz kamaştıran bir Istanbul Mehmet, solunda ise global bir dev olan Zildjian...

İkisinin de kökü aynı topraklar, ikisinin de ruhu İstanbul. İşte gerçek bir dünya markası başarısı budur!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
