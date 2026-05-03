4 Mayıs - 10 Mayıs Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisiyle profesyonel hayatındaki detay yükü artarken operasyonel işlere daha fazla vakit ayırman gerekebilir. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu mevcut sistemini tamamen değiştirmen için seni zorlayacaktır. Teknolojiye veya daha verimli çalışma modellerine geçmek, kariyerindeki sıkışmışlığı aşmanı sağlayabilir.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle beraber projeler somutlaşmaya ve belirsiz başlıklar yerini netliğe bırakmaya başlıyor. Finansal planlamalarını yaparken ayakları yere basan, gerçekçi hedeflere odaklanmak kazancını koruyacaktır. Verimlilik odaklı hamlelerin meyvesini toplayacaksın.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi bu hafta iletişim üzerinden kurulan güçlü bağları ön plana çıkarıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yapacağın uzun ve derin sohbetler bağınızın tazelenmesini ve uyumun artmasını sağlayabilir. Bekarsan, sadece kelimeler ve ortak fikirler üzerinden gelişen çekimle yeni birine kapılabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

