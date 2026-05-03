Sevgili Kova, haftanın duygusal temeli Venüs ve Jüpiter etkisiyle sadece fiziksel çekim değil, zihinsel uyum ve derin sohbetler üzerinden kuruluyor. Ortak fikirlerin ve gelecek vizyonunun yarattığı bağ, romantizmi çok daha rafine bir noktaya taşıyabilir. Hafta ortasında gerçekleşen Güneş ve Uranüs kavuşumu sistemini tamamen değiştirirken, zekanın çekiciliği kalbinin rotasını belirleyen en güçlü unsur haline gelecektir.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yapacağın uzun ve entelektüel paylaşımlar bağın tazelenmesini ve uyumun zirve yapmasını sağlıyor. Zihinsel birliktelik tutkuyu çok daha anlamlı bir seviyeye çıkaracaktır. Henüz bir ilişkin yoksa, fikirlerine hayran kaldığın birine karşı duyduğun çekim kalıcı bir bağın habercisi olabilir. Hafta sonu Merkür’ün Boğa geçişiyle beraber somutlaşan gerçekler ve zihinsel benzerlik, aşkın kapısını aralayacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…