article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Mayıs - 10 Mayıs Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, hafta başında Venüs ve Jüpiter etkisiyle romantik etkileşimlerden ziyade zihinsel bir eşikte durduğunu hissedebilirsin. İki farklı fikir ya da diyalog arasında mekik dokumak, duygularını yeniden tartmanı gerektiriyor. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumuyla duygusal yönün aniden değişir; bu durum kelimelerin gücünü kullanarak aradaki belirsizliği gidermek iç dünyanda aradığın sükuneti bulmanı kolaylaştıracaktır.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yürüttüğün konuşmaların derinliği artarken bağın sınırları yeniden çiziliyor. Açık yüreklilikle kurulan her cümle aradaki mesafeyi kısaltacaktır. Henüz bir ilişkin yoksa, geçmişe dair bir defter kapanırken yeni bir etkileşimin kapıları aralanıyor. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle beraber yavaşlayan tempoda, iki farklı seçenek arasında kalbinin gerçek ritmini bulmak için kendine zaman tanımalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Koç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın