Sevgili Koç, hafta başında Venüs ve Jüpiter etkisiyle romantik etkileşimlerden ziyade zihinsel bir eşikte durduğunu hissedebilirsin. İki farklı fikir ya da diyalog arasında mekik dokumak, duygularını yeniden tartmanı gerektiriyor. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumuyla duygusal yönün aniden değişir; bu durum kelimelerin gücünü kullanarak aradaki belirsizliği gidermek iç dünyanda aradığın sükuneti bulmanı kolaylaştıracaktır.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yürüttüğün konuşmaların derinliği artarken bağın sınırları yeniden çiziliyor. Açık yüreklilikle kurulan her cümle aradaki mesafeyi kısaltacaktır. Henüz bir ilişkin yoksa, geçmişe dair bir defter kapanırken yeni bir etkileşimin kapıları aralanıyor. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle beraber yavaşlayan tempoda, iki farklı seçenek arasında kalbinin gerçek ritmini bulmak için kendine zaman tanımalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…