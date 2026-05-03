4 Mayıs - 10 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisiyle önündeki seçeneklerin artması heyecan yaratsa da acil karar verme zorunluluğu baskı oluşturabilir. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyer rotanı değiştirmen için seni teşvik edecektir. Mevcut projelerden vazgeçip daha yenilikçi alanlara yönelmek, profesyonel tatminini artırabilir.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber alınan kararlar somutlaşmaya ve finansal planlar işlemeye başlıyor. Belirsiz süreçlerin yerini sağlam bir zemine bırakması, iş dünyasındaki gücünü perçinleyecektir. Maddi hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı adımlar atmalısın.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi hızlı başlayan ama kararsızlık barındıran bir yakınlaşma yaratabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle olan iletişiminde ani dalgalanmalar yaşanırken bağınızın ritmi tazelenir. Henüz bir ilişkin yoksa, birine karşı hissedilen yoğun ilginin ardından gelen sorgulama süreci kalbini meşgul edebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

