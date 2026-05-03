BlackBerry Geri Döndü: Milyonlarca Araçta Onların Yazılımı Var

BlackBerry bir dönem fiziksel klavyeli telefonlarıyla mobil dünyanın sembollerinden biri olsa da artık tüketici elektroniği üretmiyor. Buna rağmen şirket, görünür olmaktan uzak ama kritik bir alanda yeniden konumlanmış durumda: altyapı yazılımları.

QNX, şirketin en önemli teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor ve Wall Street Journal’ın aktardığına göre bugün dünya genelinde yaklaşık 275 milyon araçta kullanılıyor. Bu sistem; çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve yaya algılama gibi birçok sürüş güvenliği fonksiyonunun temelini oluşturuyor.

QNX’in başkanı John Wall ise sistemi “görünmeyen ama vazgeçilmez” olarak tanımlıyor. Ona göre QNX mühendisleri, tıpkı bir binanın tesisatçıları ve elektrikçileri gibi çalışarak, kullanıcıların doğrudan fark etmediği ancak tüm yapıyı ayakta tutan kritik altyapıyı sağlıyor.