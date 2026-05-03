BlackBerry Geri Döndü: Milyonlarca Araçta Onların Yazılımı Var

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 18:35

Bir zamanlar akıllı telefon pazarının liderlerinden olan BlackBerry, donanımdan çekildikten sonra görünmeyen ama kritik bir alanda yeniden güç kazandı. Şirketin QNX platformu bugün yüz milyonlarca araçta ve çok sayıda tıbbi cihazda aktif olarak kullanılıyor.

Artık yazılım dünyasında adından söz ettiriyor.

BlackBerry bir dönem fiziksel klavyeli telefonlarıyla mobil dünyanın sembollerinden biri olsa da artık tüketici elektroniği üretmiyor. Buna rağmen şirket, görünür olmaktan uzak ama kritik bir alanda yeniden konumlanmış durumda: altyapı yazılımları.

QNX, şirketin en önemli teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor ve Wall Street Journal’ın aktardığına göre bugün dünya genelinde yaklaşık 275 milyon araçta kullanılıyor. Bu sistem; çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici ve yaya algılama gibi birçok sürüş güvenliği fonksiyonunun temelini oluşturuyor.

QNX’in başkanı John Wall ise sistemi “görünmeyen ama vazgeçilmez” olarak tanımlıyor. Ona göre QNX mühendisleri, tıpkı bir binanın tesisatçıları ve elektrikçileri gibi çalışarak, kullanıcıların doğrudan fark etmediği ancak tüm yapıyı ayakta tutan kritik altyapıyı sağlıyor.

“Ancak bilgisayara kurşun sıkarsanız bozulur”

QNX’in en kritik özelliği, gerçek zamanlı çalışan ve hata toleransı son derece düşük sistemler için tasarlanmış bir mimariye sahip olmasıdır. Bu nedenle özellikle otomotiv ve sağlık gibi güvenilirliğin hayati olduğu alanlarda tercih edilir. Sistem için sıkça yapılan çarpıcı bir benzetmede, “ancak bilgisayara kurşun sıkarsanız bozulur” ifadesiyle dayanıklılığı vurgulanır.

Bu yüksek güvenilirlik düzeyi, QNX’i yalnızca araçlarla sınırlı bir teknoloji olmaktan çıkarıp endüstriyel otomasyon, üretim tesisleri ve sağlık teknolojileri gibi alanlara da taşımıştır. Günümüzde birçok cerrahi robot ve tıbbi cihaz bu altyapı üzerinde çalışmakta, böylece BlackBerry dolaylı olarak kritik sistemlerin işleyişinde ve insan hayatının merkezinde yer almaktadır.

Çöküş hikayeleri anlatılırken yeniden yükselişe geçti.

BlackBerry’nin bugünkü konumu, teknoloji tarihinde sık görülen keskin bir dönüşüm örneği olarak değerlendiriliyor. Şirket 2008’de yaklaşık 83 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak mobil dünyanın en güçlü oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak akıllı telefon rekabetinde Apple ve Google gibi rakiplerin gerisinde kalmasıyla birlikte değer kaybı yaşadı ve bugün yaklaşık 3 milyar dolar seviyelerine geriledi.

QNX ise 2010 yılında BlackBerry tarafından satın alındığında aslında mobil cihazlar için yeni nesil bir işletim sistemi oluşturma hedefinin parçasıydı. Ancak akıllı telefon pazarındaki gerileme, şirketi stratejik olarak farklı bir yöne yöneltti.

Bu dönüşümde kritik eşiklerden biri 2014 yılında yaşandı. John Wall’un Audi mühendisleriyle yaptığı görüşmede, şirketin bilgi-eğlence sistemlerinde Google çözümlerine yönelme kararı alındığını öğrenmesi, QNX’in stratejik odağını değiştiren bir kırılma noktası oldu. Bu gelişmenin ardından QNX, ekran tabanlı arayüzlerden uzaklaşıp araçların “derinliklerinde” yer alan güvenlik, kontrol ve gerçek zamanlı sistemlere odaklanarak yeniden konumlandı.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
right-dark
