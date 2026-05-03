4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisi seni profesyonel alanda oldukça hızlı ve duygusal kararlar almaya itebilir. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyer yönünü ani bir değişimle güncelleyerek seni daha önce denemediğin bir alana sürükleyebilir. İçgüdülerini profesyonel tecrübenle birleştirdiğinde şaşırtıcı fırsatlar yakalayabilirsin.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber yoğun tempo yerini yavaşlamaya ve sakinleşmeye bırakacaktır. Finansal durumunu gözden geçirmek ve harcamalarını kontrol altına almak için uygun bir süreçtesin. Enerjini sadece gerçekten kârlı olduğuna inandığın işlere saklamalısın.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi bu hafta duygusal dünyanda ani bir çekim ve heyecan dalgası yaratıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yaşayacağın sürpriz anlarla aşk tazelenirken aradaki buzlar eriyebilir. Ama bekarsan, saniyelik bir karşılaşmanın büyük bir tutkuya dönüşmesi kalbini hızlandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

