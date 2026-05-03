Sevgili Balık, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisi seni profesyonel alanda oldukça hızlı ve duygusal kararlar almaya itebilir. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyer yönünü ani bir değişimle güncelleyerek seni daha önce denemediğin bir alana sürükleyebilir. İçgüdülerini profesyonel tecrübenle birleştirdiğinde şaşırtıcı fırsatlar yakalayabilirsin.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber yoğun tempo yerini yavaşlamaya ve sakinleşmeye bırakacaktır. Finansal durumunu gözden geçirmek ve harcamalarını kontrol altına almak için uygun bir süreçtesin. Enerjini sadece gerçekten kârlı olduğuna inandığın işlere saklamalısın.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi bu hafta duygusal dünyanda ani bir çekim ve heyecan dalgası yaratıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yaşayacağın sürpriz anlarla aşk tazelenirken aradaki buzlar eriyebilir. Ama bekarsan, saniyelik bir karşılaşmanın büyük bir tutkuya dönüşmesi kalbini hızlandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…