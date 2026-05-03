Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Mayıs - 10 Mayıs Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Venüs ve Jüpiter etkisiyle profesyonel alanda hızlı ve içgüdüsel kararlar almanı sağlayan bir ivmeyle başlıyorsun. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyer yönünü ani bir değişimle güncelliyor. Daha önce keşfetmediğin kârlı bir alana sürükleniyorsun. İçgüdülerini profesyonel tecrübenle harmanladığında karşına çıkan fırsatları kazanca dönüştürebilirsin.

Hafta sonuna doğru Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber yoğun tempo yerini yavaşlamaya bırakıyor. Sakin analizler yapma zamanı geliyor. Finansal durumunu gözden geçirmek ve harcamaları kontrol altına almak için uygun bir süreçtesin. Enerjini sadece gerçekten kârlı olduğuna inandığın işlere saklamak finansal sağlığını koruyacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

