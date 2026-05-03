4 Mayıs - 10 Mayıs Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisiyle zihninde fikir bolluğu oluşurken, masada birden fazla teklifin aynı anda konuşulduğuna şahit olabilirsin. Süreçlerin henüz netlik kazanmaması kararsızlık yaratsa da stratejik olarak tüm opsiyonları açık tutmakta fayda var. Hafta ortasında gerçekleşen Güneş ve Uranüs kavuşumu, mevcut projeyi aniden bırakıp yeni bir iletişim alanına yönelmene neden olarak profesyonel rotanı güncelleyecektir.

Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle iş temposu yavaşlarken, odak noktan tamamen finansal verimliliğe kayacaktır. Yapılan her hamlenin “ne kazandırdığı” sorusu bugünlerde temel kriterin haline gelmeli. Somut sonuçlar üzerinden ilerlemek ve kaynaklarını koruma altına almak, profesyonel geleceğini garantiye almanı sağlayacaktır.

Peki ya aşk? Hafta başında Venüs ve Jüpiter etkisi romantizmden ziyade iki farklı diyalog arasında kalma durumu yaratabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yürüttüğün konuşmaların ciddiyeti artarken bağınızın sınırları test edilebilir. Ama bekarsan, bir hikaye biterken diğerinin başlaması zihnini bir miktar meşgul edebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

