4 Mayıs - 10 Mayıs Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisi profesyonel hayatında duygusal bir sorumluluğu büyüterek seni daha duyarlı davranmaya itebilir. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu sezgisel bir yön değişimi getirerek seni rasyonel planların dışına çıkaracaktır. İç sesine kulak vererek alacağın kararlar, kariyerinde beklenmedik bir başarıyı beraberinde getirebilir.

Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle hafta sonu gerçekler tamamen netleşecek ve ayakların yere sağlam basmaya başlayacaktır. Hayalperest yaklaşımların yerini somut verilere bırakması, finansal dengeni korumanı sağlayacaktır. Gerçekçi planlarla profesyonel hedeflerine ilerlemelisin.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi romantizmden ziyade duygusal yoğunluğun artışına neden olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle yaşanan derinlik sayesinde bağınız tazelenirken güven hissi artabilir. Bekarsan, birine karşı duyulan hislerin aniden büyümesi ve tüm zihni meşgul etmesi söz konusu olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın