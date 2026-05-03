Sevgili Yay, bu hafta başında Venüs ve Jüpiter uyumu bedensel olarak genişleme ve yoğun hareket isteği yaratıyor. Enerjini kontrolsüz kullanmak yerine dağıtmayı öğrenmen gerekiyor.

Ardından gelen Güneş ve Uranüs kavuşumu hareketliliği daha öngörülemez hale getiriyor. Ani yükselişlerin ardından hızlı düşüşler yaşanabilir. Hafta sonuna doğru Merkür’ün Boğa burcuna geçişi seni daha sabit bir tempoya yönlendirecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…