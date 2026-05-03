article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Mayıs - 10 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Mayıs - 10 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Venüs ve Jüpiter etkisi seni profesyonel alanda daha görünür yaparken çevrendeki insanların beklentilerini de artırıyor. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu sahne değişimine neden olarak çalışma ortamını veya toplumsal imajını güncelleyebilir. Dikkatlerin üzerinde olduğu bu süreci, yeteneklerini sergilemek için bir fırsat olarak görmelisin.

Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle hafta sonu kazançların ve maddi beklentilerin tamamen netleşecektir. Emeklerinin karşılığını almak adına yapacağın görüşmeler olumlu sonuçlar doğurabilir. Finansal gücünü artırmak için stratejik bağlantılar kurmaya odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Venüs ve Jüpiter etkisi aşk hayatında ilgi artışından ziyade toplumsal bir baskı yaratabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle olan birlikteliğinizi daha ciddi bir platforma taşıma ihtiyacı bağınızı tazelerken güçlendirebilir. Ama bekarsan, etrafındaki bakışların üzerinde yarattığı yoğunluk gerçek hislerini anlamanı zorlaştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Oğlak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın