Sevgili Oğlak, haftanın enerjisi Venüs ve Jüpiter etkisiyle aşk hayatında sadece kişisel hisleri değil, toplumsal beklentileri ve görünürlüğü de ön plana çıkarıyor. İlginin üzerinde olmasının yarattığı sahne baskısı, duygularını ifade ederken daha temkinli olmana yol açabilir. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu ile sahne değişirken, kendi arzularını dış dünyadan gelen seslerle dengelemek önem taşıyor.

Eğer bir ilişkin varsa, beraberliğinizi daha ciddi ya da resmi bir platforma taşıma arzusu bağınızı tazelerken güçlendiriyor. İlişkinizi dış dünyaya karşı daha güçlü savunacağınız bir dönemdesiniz. Bekarsan, etrafındaki insanların yoğun ilgisi gerçek hislerini anlamanı zorlaştırabilir. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle beraber kazançların netleşecek; kalbinin saf sesine odaklandığında doğru kişiyi fark edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…