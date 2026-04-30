Sevgili Oğlak, bu Mayıs ayı sosyal çevrende yapacağın büyük bir temizlik ve kariyerindeki sarsılmaz yükselişle hafızana kazınacak. Ayın hemen başında gerçekleşen Akrep Dolunayı, dahil olduğun ekiplerde ya da sosyal çevrende artık sana hizmet etmeyen bağları koparıp atıyor. Bu dönemde prestijini sarsabilecek her türlü negatif etkiden kurtularak, sadece sana servet ve başarı getirecek olan elit çevreye odaklanıyorsun.

18 Mayıs tarihinde Jüpiter ve Plüton arasındaki uyum ise sana hayatının en güçlü yükseliş fırsatlarından birini sunabilir. Kariyerindeki hırslı ve taviz vermez duruşun, bu dönemde önüne büyük ölçekli bir yatırım desteği ya da devrim niteliğinde bir proje getirebilir. Ayın sonlarına doğru Güneş'in İkizler geçişiyle beraber iş tempon inanılmaz bir hız kazanacaktır. Böylece her detayını titizlikle denetlediğin bu yoğun süreç, banka hesabında da değişime yol açabilir.

Peki ya aşk? Kalbini saran Venüs ve Jüpiter’in huysuz ama tatlı etkisi, senin duvarlarını bir nebze de olsa eritmeye geliyor... Böylece ilişkinde paylaşımın arttığı, daha samimi ve sıcak duyguların ön plana çıktığı bir dönem başlıyor. Partnerinle arandaki bağı güçlendirecek bu enerjiye ve romantik anlara şans vermelisin. Tabii eğer bekarsan, bu ay karşına çıkacak olan sıcak ve samimi tanışma, soğuk profesyonel dünyandan sıyrılıp aşkın huzurlu kollarına bırakmanı sağlayabilir. Kalp ritmini değiştirecek bu tutkulu ama bir o kadar da güven veren yakınlaşmaya kendini açmalısın... Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…