Sevgili Oğlak, bu Mayıs ayı kariyerindeki sarsılmaz yükseliş ve sosyal çevrendeki prestijli değişimlerle hafızana kazınacak. Ayın başında gerçekleşen Akrep Dolunayı, sana artık hizmet etmeyen iş bağlantılarını koparıp atmanı sağlarken, sadece başarı getirecek elit bir çevreye odaklanmana imkan tanıyor. Bu arınma, profesyonel imajını çok daha güçlü bir noktaya taşıyacak.

18 Mayıs tarihindeki Jüpiter ve Plüton uyumu, karşına hayatının en güçlü yükseliş fırsatlarından birini çıkarabilir. Böylece büyük ölçekli bir yatırım desteği alabilirsin. Ay sonunda Güneş'in İkizler geçişiyle artan iş tempon, banka hesabındaki rakamları değiştirecek kadar kârlı sonuçlar doğuracaktır. Detaylara hakimiyetin seni başarıya ulaştıracak. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…