Sevgili Oğlak, bu Mayıs ayı mesafeli duruşunun aşkın sıcaklığıyla eridiği bir dönemi başlatıyor. 5 Mayıs civarında Venüs ve Jüpiter’in sunduğu samimi enerji, kalbinin kapılarını hiç ummadığın birine açmana neden olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki soğuk rüzgarların yerini, duygusal paylaşımların ve romantik jestlerin aldığı bir huzur iklimine bırakıyorsun ancak bu sakinliğin altında yatan bir sırrın açığa çıkma riski her zaman mevcut.

Tabii bekar bir Oğlak isen, karşına çıkacak olan sıcak ve samimi karakter, senin kuralcı dünyanı yerle bir edebilir. Kesinlikle hayatının rutinini bozan, seni tutkuyla sarmalayan ve kalbinin duvarlarını yıkan bir tanışma bu. Bu ay nabzını hızlandıracak olan şey, uzun zamandır aradığın gerçek güven duygusunun verdiği tatlı adrenalin olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…