İstanbul’da Oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Gülen Taraf Aston Villa Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2026 - 23:51

UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı İstanbul’da yaşandı. İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş’ın stadyumu Tüpraş Arena’da oynanan maçta Alman temsilcisi Freiburg’u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde mutlu sona ulaşan takım Aston Villa oldu.

İngiliz ekibi, Beşiktaş’ın stadyumu Tüpraş Arena’da oynanan mücadelede Freiburg’u rahat şekilde yenerek kupayı kazandı.

Aston Villa’ya kupayı getiren golleri Tielemans, Buendia ve Rogers kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Aston Villa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılmaya da hak kazandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
