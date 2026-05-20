Dünya Kupası Öncesi Arda Güler’de Korkulan Olmadı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2026 - 21:07

Real Madrid’de forma giyen genç yıldız Arda Güler’in kas sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığı açıklanmıştı. A Milli Futbol Takımı’nın da en önemli parçalarından biri olan Arda Güler, Real Madrid’in bugün idmanında yer aldı. Arda Güler’in Türkiye’nin de yer alacağı Dünya Kupası’nda forma giymesi bekleniyor.

Arda Güler, Real Madrid’in Real Betis maçı öncesinde yapılan idmanda sakatlanmış ve genç yıldızın sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Arda Güler’in sakatlanmasıyla birlikte genç futbolcunun Dünya Kupası’nda olup olmayacağı merak edilmeye başlanmıştı. Arda Güler’de korkulan olmadı.

Milli futbolcu, Real Madrid’in bugün yaptığı antrenmanda yer aldı. Real Madrid, ligin son haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid'de bu sezon 50 maçta süre bulan Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

Dünya Kupası ne zaman başlayacak, Türkiye’nin maçları ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, bu yıl ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı ile düzenlenecek. 11 Haziran’dan başlayacak Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımımız da yer alacak.

Türkiye ilk maçına 14 Haziran’da Avustralya karşısında çıkacak. Paraguay maçı 20 Haziran’da ve ev sahiplerinden ABD ile oynanacak mücadelesi 26 Haziran’da olacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
