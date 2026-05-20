Evlerinin Damından İzliyorlardı, Hatayları Değişti: "Bu Kadar Değerli Ne Olabilir Diye Düşünüyordum"

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 21:23

Diyarbakır’ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi, bu yıl ilk kez hayata geçirilen anlamlı bir proje kapsamında bölge kadınlarına istihdam kapısı oldu. Evlerinin damından izledikleri kalenin kazı ekibine katılan 35 kadından Helin ve Havin kardeşler, haftanın 3 günü toprağın altındaki tarihi gün yüzüne çıkarırken, kalan 4 günde ise geleceğin arkeologları olabilmek için üniversite sınavına çalışıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki en önemli askeri üslerinden biri olan Zerzevan Kalesi, sadece tarihi aydınlatmakla kalmıyor, çevre köylerdeki genç kızların da hayatını değiştiriyor.

Çınar Kaymakamlığı ve İŞKUR ortaklığında başlatılan 'İşgücü Uyum Programı' kapsamında, kalenin hemen yanı başındaki Demirölçek ve Aşağıkonak mahallelerinde yaşayan 35 kadın, 6 aylık bir projeyle arkeolojik kazı ekibine dahil edildi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, 2014 yılından beri aralıksız süren kazılarda kadın istihdamının önemine dikkat çekerek projenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

'35 kadın aslında burada tarihe ışık tutuyor. Kadınlarımız Zerzevan Kalesi'nin en hassas noktalarında; askerlerin ve sivillerin kaldığı konutlarda çalışıyorlar. Burası en çok arkeolojik bulgunun ortaya çıkarıldığı yer. Fırçayı nasıl tutacaklarından toprağa nasıl yaklaşacaklarına kadar aldıkları özel eğitimle çok detaylı ve hassas bir iş çıkarıyorlar. Hem tarihe dokunuyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.'

Projenin en dikkat çeken isimleri ise Aşağıkonak Mahallesi'nde yaşayan Helin (21) ve Havin (19) Alan kardeşler oldu.

Evlerinin balkonundan her gün seyrettikleri bu tarihi yapının içinde bizzat çalışmanın kendilerinde büyük bir vizyon açtığını söyleyen Helin Alan, yaşadığı heyecanı şu cümlelerle özetledi:

'Daha önce burayı görüyorduk ama ziyaretçiler tarafından bu kadar çok merak edildiğini bilmiyorduk. İnsanlar İtalya'dan, Roma'dan buraya geliyordu. Kendi kendime 'Gerçekten bu kadar değerli ne olabilir?' diye soruyordum. Ne zaman ki buraya girdim, eğitim aldım; bir metale, bir cama nasıl yaklaşmam gerektiğini öğrendim, o zaman anladım. Roma döneminden beri burada elle tutulur çok büyük bir tarih var. Kendi köyümdeki tarihi kucaklamak benim için gurur verici.'

Zerzevan Kalesi’nin büyülü atmosferi, Alan kardeşlerin gelecek hedeflerini de tamamen değiştirdi.

Kalede çalışmaya başladıktan sonra tarihe ve arkeolojiye olan merakları tutkuya dönüşen abla-kardeş, şimdi kendilerine büyük bir hedef koydu. Haftanın 3 günü kalede fırçalarla titizlikle antik bulguları temizleyen kardeşler, haftanın geri kalan 4 gününde ise üniversitede Arkeoloji, Tarih veya Restorasyon bölümlerini kazanabilmek için harıl harıl üniversite sınavına hazırlanıyor. 19 yaşındaki Havin Alan, 'Burada işe başladıktan sonra içimdeki arkeoloji merakı iyice canlandı, tek hedefim bu bölümü okumak' diyerek kararlılığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Dicle Üniversitesi'ne kadar pek çok kurumun desteğiyle yıl boyu süren kazılarda bugüne kadar; 1200 metre uzunluğunda surlar, gözetleme kuleleri, kiliseler, yer altı sığınakları, gizli geçitler ve dünyada Roma askeri yerleşiminde bulunan son Mithras Tapınağı ortaya çıkarıldı. 124 metre yükseklikteki bu devasa askeri yerleşim, bölge turizmini canlandırırken bağrından çıkardığı yerel kadın gücüyle de geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
