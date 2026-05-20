Evlerinin Damından İzliyorlardı, Hatayları Değişti: "Bu Kadar Değerli Ne Olabilir Diye Düşünüyordum"

Kalede çalışmaya başladıktan sonra tarihe ve arkeolojiye olan merakları tutkuya dönüşen abla-kardeş, şimdi kendilerine büyük bir hedef koydu. Haftanın 3 günü kalede fırçalarla titizlikle antik bulguları temizleyen kardeşler, haftanın geri kalan 4 gününde ise üniversitede Arkeoloji, Tarih veya Restorasyon bölümlerini kazanabilmek için harıl harıl üniversite sınavına hazırlanıyor. 19 yaşındaki Havin Alan, 'Burada işe başladıktan sonra içimdeki arkeoloji merakı iyice canlandı, tek hedefim bu bölümü okumak' diyerek kararlılığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Dicle Üniversitesi'ne kadar pek çok kurumun desteğiyle yıl boyu süren kazılarda bugüne kadar; 1200 metre uzunluğunda surlar, gözetleme kuleleri, kiliseler, yer altı sığınakları, gizli geçitler ve dünyada Roma askeri yerleşiminde bulunan son Mithras Tapınağı ortaya çıkarıldı. 124 metre yükseklikteki bu devasa askeri yerleşim, bölge turizmini canlandırırken bağrından çıkardığı yerel kadın gücüyle de geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor.