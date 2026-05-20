Leblebi Gibi Tüketiyoruz: Böbrekleri Adım Adım Tüketen 7 Sinsi Alışkanlık Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 21:49

Vücudumuzun sessiz kahramanları olan böbrekler, kanı filtrelemek, atıkları temizlemek ve sıvı dengesini korumak için 24 saat aralıksız çalışıyor. Ancak günlük hayatta zararsız gördüğümüz bazı alışkanlıklar, böbrek fonksiyonlarını sinsi bir şekilde bitiriyor. 

İşte zamanla böbrek yetmezliğine kadar yol açabilecek, acilen terk etmeniz gereken 7 yaygın davranış...

1. Ağrı Kesicileri Leblebi Gibi Tüketmek

Başımız her ağrıdığında ya da en ufak bir eklem sızısında kutu kutu bitirdiğimiz ağrı kesiciler böbreklerin en büyük düşmanıdır. Özellikle steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların doktor gözetimi olmadan, sık ve uzun süreli kullanımı, böbreklere giden kan akışını ciddi oranda azaltır. Bu durum zamanla kalıcı organ hasarına yol açar.

2. Aşırı Tuz ve Şeker

Yemeklere fazladan atılan tuz (sodyum), kan basıncını yani tansiyonu yükseltir; yüksek tansiyon ise böbrek hastalığının bir numaralı davetiyesidir. Diğer yandan aşırı şeker tüketimi obeziteye ve diyabete (şeker hastalığı) yol açarak böbreklerin filtreleme ünitelerini tamamen tahrip eder.

3. İşlenmiş Gıdalara Bağımlı Olmak

Hazır çorbalar, cipsler, dondurulmuş ürünler ve paketli atıştırmalıklar tam bir böbrek düşmanıdır. Sodyum, şeker, sağlıksız yağlar ve fosforlu katkı maddeleriyle dolu olan bu gıdalar organları aşırı yorar. Öyle ki, 2022 yılında yapılan kapsamlı bir bilimsel çalışma, aşırı işlenmiş gıdalarla beslenen kişilerin kronik böbrek hastalığına yakalanma riskinin %24 daha fazla olduğunu kanıtlamıştır.

4. "Susayınca İçerim" Demek (Yetersiz Su Tüketimi)

Vücudun susuz kalması, böbreklerin kandaki toksinleri ve zararlı maddeleri süzme yeteneğini doğrudan felç eder. Yeterli sıvı alamayan böbreklerde idrar yoğunlaşır ve bu durum acılı böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar. Özel bir doktor kısıtlaması yoksa, günde en az 6-8 bardak su içmek hayati önem taşır.

5. Protein Tozlarına ve Kırmızı Ete Aşırı Yüklenmek

Protein kas sağlığı için gereklidir ancak her şeyin fazlası zarar. Özellikle kırmızı et ve ağır protein takviyelerinden alınan aşırı protein, sindirim esnasında çok fazla azotlu atık üretir. Bu atıkları temizlemek zorunda kalan böbrekler aşırı yorulur ve zamanla fonksiyon kaybı yaşar. Proteini bitkisel kaynaklar (baklagiller) veya yağsız beyaz etlerle dengelemek gerekir.

6. Uykudan Çalmak (Geceleri Ayakta Kalmak)

Uyku sadece beynimizi değil, iç organlarımızı da dinlendirir. Böbrek dokularının kendini onardığı ve vücudun sıvı dengesini en iyi ayarladığı zaman dilimi gece uykusudur. Kötü ve yetersiz uyku alışkanlığı kan basıncını doğrudan bozarak böbreklerin erken yaşlanmasına neden olur. Her gece 7-8 saat kesintisiz uyku şarttır.

7. Sigara ve Aşırı Alkol Kombinasyonu

Alkol, vücuttaki suyu hızla tüketerek böbrekleri tamamen nemsiz ve susuz bırakır, ayrıca tansiyonu tetikler. Sigara ise damar yapısını bozarak doğrudan böbreklere giden kan akışını engeller. Kan gitmeyen böbrek hücreleri zamanla ölür. Bu iki alışkanlığı bırakmak, böbreklerinize verebileceğiniz en güzel hediyedir.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
