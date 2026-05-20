Leblebi Gibi Tüketiyoruz: Böbrekleri Adım Adım Tüketen 7 Sinsi Alışkanlık Belli Oldu

Hazır çorbalar, cipsler, dondurulmuş ürünler ve paketli atıştırmalıklar tam bir böbrek düşmanıdır. Sodyum, şeker, sağlıksız yağlar ve fosforlu katkı maddeleriyle dolu olan bu gıdalar organları aşırı yorar. Öyle ki, 2022 yılında yapılan kapsamlı bir bilimsel çalışma, aşırı işlenmiş gıdalarla beslenen kişilerin kronik böbrek hastalığına yakalanma riskinin %24 daha fazla olduğunu kanıtlamıştır.