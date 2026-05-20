Sergen Yalçın’ın Eski Yorumlarından Yapılan Edit Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2026 - 22:33

Sergen Yalçın’ın ikinci Beşiktaş dönemi hayal kırıklığı ile geçti ve siyah-beyazlı ekip ile Yalçın’ın yolları ayrıldı. Teknik direktörlüğü dışında televizyon programlarında yorumculuk yapan Sergen Yalçın’ın yorumlarından derlenen bir edit ise sosyal medyada gündem oldu.

“Konyaspor’u yürüyerek yenersin”

Sergen Yalçın için yapılan kolaj videosunda daha önceki yorumları yer aldı. Yalçın’ın, Cengiz Ünder’i yıldız olarak tanımladığı ancak Juventus ve Milli Takım ile harikalar yaratan Kenan Yıldız’ın “yıldız” oyuncu özelliği olmadığını söylediği yer aldı.

Sergen Yalçın’ın, Beşiktaş’la kaybettiği Konyaspor için ise “Bu takımı yürüyerek yenersin.” dediği görüldü.

Sergen Yalçın’ın yorumlarından, daha önce Alanyaspor’u çalıştıran ve bu sezon Porto ile şampiyon olan Francesco Farioli ve eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho da nasibini aldı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
