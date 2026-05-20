Doç. Dr. Burçin Altınbaş Anlattı: Geceleri Telefonu Bırakamayanlar İçin Beyin Kandırma Hilesi

Uykudan hemen önce yatağa girdiğimizde o telefon bir türlü elden düşmek bilmiyor. Sosyal medyada son bir tura çıkmak, bildirimleri kontrol etmek ya da sadece ana sayfayı aşağı kaydırmak saatlerimizi çalıyor. Beynimiz yatağı artık uyku alanı olarak kodlamak yerine, dijital dünyada ödül aradığı bir uyanıklık merkezi olarak görmeye başlıyor. Zamanla uyku kalitemiz dibe vururken, sabahları yataktan yorgun ve uykusuz kalkmak kaçınılmaz bir döngü haline geliyor.

Doç. Dr. Burçin Altınbaş, geceleri telefon bağımlılığını tamamen bitirecek çok farklı ve pratik bir davranış hilesini takipçileriyle paylaştı. Alışkanlıkları zorla bastırmak yerine beynin ödül mekanizmasını manipüle etmemiz gerektiğini belirten uzman, ekranı gri tonlama moduna almayı önerdi.