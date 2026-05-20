Doç. Dr. Burçin Altınbaş Anlattı: Geceleri Telefonu Bırakamayanlar İçin Beyin Kandırma Hilesi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 15:42

Uykudan hemen önce yatağa girdiğimizde o telefon bir türlü elden düşmek bilmiyor. Sosyal medyada son bir tura çıkmak, bildirimleri kontrol etmek ya da sadece ana sayfayı aşağı kaydırmak saatlerimizi çalıyor. Beynimiz yatağı artık uyku alanı olarak kodlamak yerine, dijital dünyada ödül aradığı bir uyanıklık merkezi olarak görmeye başlıyor. Zamanla uyku kalitemiz dibe vururken, sabahları yataktan yorgun ve uykusuz kalkmak kaçınılmaz bir döngü haline geliyor.

Doç. Dr. Burçin Altınbaş, geceleri telefon bağımlılığını tamamen bitirecek çok farklı ve pratik bir davranış hilesini takipçileriyle paylaştı. Alışkanlıkları zorla bastırmak yerine beynin ödül mekanizmasını manipüle etmemiz gerektiğini belirten uzman, ekranı gri tonlama moduna almayı önerdi.

Telefon üreticileri uygulamaları ve arayüzleri tasarlarken rastgele renkler seçmiyor!

O parlak ikonlar, kırmızı bildirim balonları ve canlı renkli videolar doğrudan beynimizdeki dopamin merkezini tetikliyor. Her renk, zihnimize küçük birer ödül değeri olarak yansıyor ve telefona olan ilgimizi taze tutuyor. Ekranı tamamen gri tonlara çevirdiğinizde ise telefon beyniniz için bir anda tüm cazibesini kaybediyor ve son derece sıkıcı bir nesneye dönüşüyor.

Bu yöntem telefonu tamamen yasaklamıyor; sadece onun bizzat yarattığı çekim gücünü sıfırlıyor. Renklerin manipülasyonu ortadan kalktığı için otomatik kaydırma döngüsünden çıkmak ve telefonu komodinin üzerine bırakmak çok daha kolay bir hal alıyor. Üstelik bu psikolojik hileyi hayata geçirmek için telefonu yataktan uzağa koymanıza ya da iradenizi zorlamanıza da gerek kalmıyor. Ayarlardan gri tonlamayı aktif hale getirdikten sonra, beyninizin dijital dünyaya olan iştahının nasıl kapandığını kendiniz deneyimleyebilirsiniz.

Gece telefon bağımlılığını bitirmek için gri tonlamaya ek olarak şu adımları uygulayabilirsin:

  • Mesafe Koy: Telefonu yataktan uzak bir yerde şarj et. Sabah uyanmak için telefon yerine klasik bir çalar saat kullan.

  • Sınırlar Çiz: Uygulama sürelerini kısıtla. Belirli bir saatten sonra bildirimleri kapatan Uyku Modu’nu otomatikleştir.

  • Alternatif Bul: Ekrana bakmak yerine sesli kitap, podcast veya loş ışıkta basılı kitap okumayı dene.

  • Yatak Odası Kuralı: Uyuyamazsan yatakta telefonla vakit geçirme; kalkıp loş bir odada uykunun gelmesini bekle. Yatak sadece uykuyla özdeşleşmelidir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
