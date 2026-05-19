Sumud Filosuna Silahlı Baskın: 340'tan Fazla Gözaltı, Kalan Tekneler Gazze Yolunda!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2026 - 21:40 Son Güncelleme: 19.05.2026 - 21:41

İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı deniz ablukasını kırmak ve bölgeye sivil insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açılan 'Küresel Sumud Filosu' (Global Sumud Flotilla), uluslararası sularda silahlı saldırıya uğradı. 39 ülkeden 345 aktivistin katılımıyla İspanya’dan yola çıkan filoda yer alan sivil bir yelkenli tekne, ağır silahlı askeri botlar tarafından basıldı.

Pek çok ülkeden aktivist var!

Teknedeki aktivistlerin barışçıl sloganlarla bekleyişini sürdürdüğü sırada, askeri bottaki unsurlar yelkenliye doğru hedef gözeterek doğrudan ateş açtı. Ardı ardına patlayan silah sesleriyle birlikte teknede büyük bir panik dalgası yaşandı. Aktivistlerin İngilizce ve Almanca olarak 'Ateş ediyorlar!' çığlıkları feryatlara karıştı. 

Saldırıya uğrayan Küresel Sumud Filosu, nisan ayı ortalarında İspanya’nın Barselona kentinden hareket etmiş, Sicilya üzerinden yeni katılımlarla rotasını Gazze’ye çevirmişti. Gemilerde herhangi bir askeri veya ticari yük bulunmadığı, tamamen Gazze'deki sivil halk için hayati önem taşıyan tıbbi malzemeler ve insani yardım ürünleri taşındığı bildirilmişti.

Sosyal medyada Yerli John Wick ismiyle bilinen Ömer Aslan da gemideydi. Aslan saldırı anında yaşananları anbean kaydetti.

Sosyal medyada 'Yerli John Wick' mahlasıyla tanınan Türk içerik üreticisi ve aktivist Ömer Aslan, teknenin etrafının sarıldığı anlarda canlı yayın başlattı. Görüntülerde, üzerlerinde Filistin kefiyeleri bulunan ve Filistin ile Cezayir bayrakları dalgalandıran sivil aktivistlerin, 'Free Palestine' (Özgür Filistin) sloganları attığı görüldü.

Ağır silahlı ve askeri teçhizatlı yaklaşık 12 kişinin bulunduğu siyah bir askeri botun (RHIB) tekneye hızla yaklaştığını belirten Aslan, canlı yayında dünyaya şu sözlerle seslendi:

'Silahlarla geliyorlar arkadaşlar maalesef... Sizin silahınız varsa bizim yüreğimiz var, inancımız var! Bu kadar korkmanıza gerek yok. Elimizdeki silah değil, sadece telefon!'

İsrail donanmasının düzenlediği silahlı baskının ardından, aralarında 74 Türk vatandaşının da yer aldığı 39 ülkeden toplam 347 insani yardım aktivisti uluslararası sularda gözaltına alındı ve bazı teknelere el konuldu. Bu ağır engellemeye rağmen, saldırı menzilinden kurtulmayı başaran Sirius, Lina ve Alcyone gibi filonun diğer sivil yardım tekneleri, ablukayı kırmak ve Gazze'ye ulaşmak amacıyla Akdeniz'deki bu tehlikeli ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
