Sumud Filosuna Silahlı Baskın: 340'tan Fazla Gözaltı, Kalan Tekneler Gazze Yolunda!

Sosyal medyada 'Yerli John Wick' mahlasıyla tanınan Türk içerik üreticisi ve aktivist Ömer Aslan, teknenin etrafının sarıldığı anlarda canlı yayın başlattı. Görüntülerde, üzerlerinde Filistin kefiyeleri bulunan ve Filistin ile Cezayir bayrakları dalgalandıran sivil aktivistlerin, 'Free Palestine' (Özgür Filistin) sloganları attığı görüldü.

Ağır silahlı ve askeri teçhizatlı yaklaşık 12 kişinin bulunduğu siyah bir askeri botun (RHIB) tekneye hızla yaklaştığını belirten Aslan, canlı yayında dünyaya şu sözlerle seslendi:

'Silahlarla geliyorlar arkadaşlar maalesef... Sizin silahınız varsa bizim yüreğimiz var, inancımız var! Bu kadar korkmanıza gerek yok. Elimizdeki silah değil, sadece telefon!'

İsrail donanmasının düzenlediği silahlı baskının ardından, aralarında 74 Türk vatandaşının da yer aldığı 39 ülkeden toplam 347 insani yardım aktivisti uluslararası sularda gözaltına alındı ve bazı teknelere el konuldu. Bu ağır engellemeye rağmen, saldırı menzilinden kurtulmayı başaran Sirius, Lina ve Alcyone gibi filonun diğer sivil yardım tekneleri, ablukayı kırmak ve Gazze'ye ulaşmak amacıyla Akdeniz'deki bu tehlikeli ilerleyişini kararlılıkla sürdürüyor.