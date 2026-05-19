Ebola Hastalığı Gittikçe Yayılıyor, Ölü Sayısı 131'e Yükseldi: DSÖ Acil Olarak Toplanıyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2026 - 14:18

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 131’e ulaştığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki ölümcül Ebola salgını nedeniyle acil komite toplantısı düzenleyecek.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, salgında tahmini can kaybının 131’e yükseldiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya ise Ituri eyaletindeki Nyankunde bölgesi ile Kuzey-Kivu eyaletindeki Katwa bölgesinin de Ebola salgınından etkilendiğini açıkladı. Muyaya, Katwa’da 2 doğrulanmış vaka tespit edildiğini, Kuzey-Kivu eyaletinin merkezi Goma’da ise 1 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Kongolu yetkililer, ebola salgınında vaka sayısının 435’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 131’e yükseldiğini belirterek, salgının kontrol altına alınması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde hızla yayılan Ebola salgını nedeniyle bugün acil komite toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantı, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgını “uluslararası halk sağlığı acil durumu” ilan etmesinden iki gün sonra düzenleniyor.

DSÖ’nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti temsilcisi Anne Ancia, Ebola salgınının uzun sürebileceği uyarısında bulundu.

Ancia, Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu salgının iki ay içinde sona ereceğini düşünmüyorum.” dedi.

Ancia, bölgede daha önce yaşanan bir Ebola salgınının iki yıl sürdüğünü hatırlatarak mevcut salgının da uzun süre devam edebileceğine dikkat çekti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
