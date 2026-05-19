Nevra Serezli Unutulmaz Karakteri Hakkında İtirafta Bulundu: "Kariyerimde Bir Tek Orada Yanıldım"

Bu kısa süreli beklentiyle projede yer almayı kabul eden Nevra Serezli, dizinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte tahminlerinin tamamen boşa çıktığını gördü. İlk bölümlerden itibaren izleyiciden yoğun bir ilgi gören Sihirli Annem, usta oyuncunun düşündüğünün aksine tam dört sene boyunca kesintisiz olarak ekranlardaki macerasını sürdürdü. Televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca devam eden bu yapım, Türk dizi sektöründe fantastik çocuk dizileri akımının da en büyük öncülerinden biri haline geldi. Nevra Serezli, aradan geçen uzun yıllara rağmen bu dizinin popülerliğinin ve getirisinin hala devam ettiğini belirterek 'Hala ekmeğini yiyorum' ifadesini kullandı.

“O kadar öngörülüyümdür, bir metni okur okumaz tutar veya tutmaz derim. Bir tek Sihirli Annem’de yanıldım.

‘Bu çok basit bir şey, çocuk işi’ diye burun kıvırdım. ‘Nasıl olsa 5-6 bölüme kalkar’ diye kabul ettim, 4 sene sürdü. Hâlâ ekmeğini yiyorum.”