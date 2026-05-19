Nevra Serezli Unutulmaz Karakteri Hakkında İtirafta Bulundu: "Kariyerimde Bir Tek Orada Yanıldım"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.05.2026 - 14:01

Türk tiyatro ve sinema dünyasının en tecrübeli isimlerinden Nevra Serezli, geçmişte yer aldığı ve televizyon tarihine geçen Sihirli Annem hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. Meslek hayatı boyunca önüne gelen senaryoları değerlendirme konusunda ne kadar iddialı olduğunu belirten sanatçı, bu konudaki öngörüsünün neredeyse hiç şaşmadığını ifade etti. Yazılı bir metni ilk kez incelediğinde o işin gelecekte izlenip izlenmeyeceğini hemen anladığını söyleyen usta oyuncu, kariyerinde sadece Sihirli Annem’de büyük bir yanılgı yaşadığını kabul etti. Zamanında basit bir çocuk projesi olarak gördüğü ve kısa sürede ekrandan kaldırılacağını tahmin ettiği o dizinin yıllarca devam ettiğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…

Sanat dünyasının saygın isimlerinden Nevra Serezli, geçmiş yıllarda rol aldığı ve Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasına giren Sihirli Annem dizisiyle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Usta oyuncu, mesleki tecrübelerine dayanarak bir senaryoyu okuduğu an o işin tutup tutmayacağını tahmin etme konusunda son derece başarılı olduğunu dile getirdi. Hayatının hiçbir döneminde kolay kolay yanılmadığını vurgulayan Nevra Serezli, tüm kariyeri boyunca bu kuralı bozan tek bir istisna yaşadığını belirtti. Deneyimli sanatçı, bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin senaryosu ilk önüne geldiğinde projeye karşı oldukça mesafeli yaklaştığını saklamadı. Projenin kağıt üzerindeki halini okuduğunda bunu son derece basit ve sadece çocuklara yönelik sıradan bir iş olarak nitelendirdiğini ifade etti. Bu sebeple yapıma başlangıçta biraz burun kıvırdığını ve projenin televizyon ömrünün çok kısa olacağını düşündüğünü açıkça sözlerine ekledi.

O dönemki tahminlerine göre dizinin en fazla beş ya da altı bölüm sonra reyting alamayarak ekrandan tamamen kaldırılacağını öngördüğünü belirtti.

Bu kısa süreli beklentiyle projede yer almayı kabul eden Nevra Serezli, dizinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte tahminlerinin tamamen boşa çıktığını gördü. İlk bölümlerden itibaren izleyiciden yoğun bir ilgi gören Sihirli Annem, usta oyuncunun düşündüğünün aksine tam dört sene boyunca kesintisiz olarak ekranlardaki macerasını sürdürdü. Televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca devam eden bu yapım, Türk dizi sektöründe fantastik çocuk dizileri akımının da en büyük öncülerinden biri haline geldi. Nevra Serezli, aradan geçen uzun yıllara rağmen bu dizinin popülerliğinin ve getirisinin hala devam ettiğini belirterek 'Hala ekmeğini yiyorum' ifadesini kullandı. 

İşte açıklaması 👇

“O kadar öngörülüyümdür, bir metni okur okumaz tutar veya tutmaz derim. Bir tek Sihirli Annem’de yanıldım.

‘Bu çok basit bir şey, çocuk işi’ diye burun kıvırdım. ‘Nasıl olsa 5-6 bölüme kalkar’ diye kabul ettim, 4 sene sürdü. Hâlâ ekmeğini yiyorum.”

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
