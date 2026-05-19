Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Yerine Sürpriz İsim: Yönetim Arda Turan'ı İstiyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.05.2026 - 13:42 Son Güncelleme: 19.05.2026 - 14:01

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları hızlandı. Başkan Serdal Adalı takımı yabancı bir isme emanet etmek isterken, yöneticilerin büyük çoğunluğu Ukrayna'da tarihi bir başarıya imza atan Arda Turan'da ısrar ediyor.

Siyah-beyazlı camiada Sergen Yalçın defteri bir kez daha kapandı.

Beklentilerin uzağında kalınan sezonun ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını kesin olarak ayıran Beşiktaş yönetimi, vakit kaybetmeden yeni teknik adam arayışlarına başladı. Başkan Serdal Adalı'nın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği son toplantıda, kulübün geleceğini şekillendirecek isimler üzerine kritik değerlendirmeler yapıldı. Bu zirvede, başkan ve yönetim kurulunun teknik direktör profili konusunda iki farklı strateji benimsediği ortaya çıktı.

Başkan Serdal Adalı'nın rotasını tamamen yurt dışına çevirdiği ve takımı tecrübeli yabancı bir isme emanet etmek istediği öğrenildi. Adalı'nın ajandasındaki öne çıkan teknik adamlar arasında; Yunanistan ekibi PAOK'un başındaki Razvan Lucescu, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile yollarını ayırmaya hazırlanan Oliver Glasner ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un hocası Dino Toppmöller bulunuyor. Ancak başkanın bu yabancı hoca vizyonuna karşılık, yönetim kurulunun büyük bir bölümü ligi tanıyan yerli bir ismin göreve getirilmesi gerektiği fikrini yüksek sesle savunuyor.

Yöneticilerin, Başkan Adalı'ya sundukları yerli adayın ise son dönemdeki başarılarıyla dikkat çeken Arda Turan olduğu ifade edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; genç teknik adamın yurt dışında sergilediği istikrarlı ve üstün performans, siyah-beyazlı idarecileri harekete geçirdi. Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlük koltuğunda oturan 39 yaşındaki çalıştırıcı, takımını zorlu lig maratonunda zirveye taşıyarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Sadece yerel ligde kalmayıp Avrupa sahnesinde de adından söz ettiren Turan'ın, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı göstermesi, Beşiktaş yönetiminin bu sürpriz ismi listenin en tepesine koymasına zemin hazırladı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
