Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Yerine Sürpriz İsim: Yönetim Arda Turan'ı İstiyor

Beklentilerin uzağında kalınan sezonun ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını kesin olarak ayıran Beşiktaş yönetimi, vakit kaybetmeden yeni teknik adam arayışlarına başladı. Başkan Serdal Adalı'nın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği son toplantıda, kulübün geleceğini şekillendirecek isimler üzerine kritik değerlendirmeler yapıldı. Bu zirvede, başkan ve yönetim kurulunun teknik direktör profili konusunda iki farklı strateji benimsediği ortaya çıktı.

Başkan Serdal Adalı'nın rotasını tamamen yurt dışına çevirdiği ve takımı tecrübeli yabancı bir isme emanet etmek istediği öğrenildi. Adalı'nın ajandasındaki öne çıkan teknik adamlar arasında; Yunanistan ekibi PAOK'un başındaki Razvan Lucescu, İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile yollarını ayırmaya hazırlanan Oliver Glasner ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un hocası Dino Toppmöller bulunuyor. Ancak başkanın bu yabancı hoca vizyonuna karşılık, yönetim kurulunun büyük bir bölümü ligi tanıyan yerli bir ismin göreve getirilmesi gerektiği fikrini yüksek sesle savunuyor.