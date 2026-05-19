Manifest Kızları 2 Yıldır Lösemiyle Savaşan Minik Hayranlarının Hayalini Gerçekleştirdi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.05.2026 - 14:14

Ülker Arena’daki dev şovları ve global hamleleriyle gündemden düşmeyen Manifest kızları, bu kez yaptıkları duygusal sürprizle gönülleri fethetti. Grup üyeleri, 2 yıldır lösemiyle savaşan minik hayranları Öykü’nün hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Son dönemin en büyük çıkış yakalayan gruplarından biri olan Manifest, sadece müzikleriyle değil yarattıkları enerjiyle de bambaşka bir yere konumlanmayı başardı.

Türkiye’de girlband kültürüne yepyeni bir soluk getiren grup, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşırken özellikle sahne performanslarıyla büyük övgü topluyor. Her biri ayrı ayrı sosyal medyanın favorisi haline gelen Manifest kızları; stilleri, enerjileri, dans performansları ve seyirciyle kurdukları samimi bağ sayesinde son dönemin en konuşulan isimleri arasına girmiş durumda.

Özellikle son dört gündür Ülker Arena’da gerçekleştirdikleri dev şov ise hayranlarının uzun süre hafızasından çıkacak gibi durmuyor. Günlerdir sosyal medyada konser görüntüleri dönüp dururken, grubun sahne enerjisi ve dakikalarca ayakta alkışlanan performansları büyük ses getirdi. Dev prodüksiyon, koreografiler, ışık şovları ve seyirciyle kurdukları bağ sayesinde Manifest kızları bir kez daha “Bu iş sadece Türkiye sınırlarında kalmayacak” dedirtmeyi başardı.

Üstelik grup sadece yerel başarılarla yetinmeye niyetli değil. Dünyaca ünlü organizasyon şirketi Giddings ile yaptıkları küresel iş birliği de Manifest’in artık global sahneye açılma konusunda ne kadar kararlı olduğunu açıkça gösterdi.

Manifest kızları bu kez sahne performanslarıyla değil, yaptıkları duygusal sürprizle gündeme oturdu.

Grup üyeleri, tam iki yıldır lösemiyle mücadele eden minik hayranları Öykü’nün hayalini gerçekleştirdi. Manifest hayranı olduğu öğrenilen küçük Öykü’nün en büyük isteğinin kızlarla tanışmak olduğu ortaya çıkınca, grup bu isteğe kayıtsız kalmadı. Manifest üyeleri Öykü’yle bir araya gelerek ona unutamayacağı anlar yaşattı. 

Samimi halleriyle dikkat çeken kızlar, minik hayranlarıyla uzun uzun vakit geçirirken birlikte fotoğraflar çekildi, sohbet ettiler ve duygu dolu anlar yaşadılar. Özellikle Öykü’nün heyecanı ve mutluluğu sosyal medyada görenlerin içini ısıttı. 

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarından da büyük övgü topladı. Pek çok kişi Manifest kızlarının sadece sahnede değil, insanlıklarıyla da gönülleri kazandığını söylerken, yapılan sürprizin günün en duygusal olaylarından biri olduğu sonucuna varıldı. ❤️

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
