Manifest Kızları 2 Yıldır Lösemiyle Savaşan Minik Hayranlarının Hayalini Gerçekleştirdi!

Türkiye’de girlband kültürüne yepyeni bir soluk getiren grup, kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaşırken özellikle sahne performanslarıyla büyük övgü topluyor. Her biri ayrı ayrı sosyal medyanın favorisi haline gelen Manifest kızları; stilleri, enerjileri, dans performansları ve seyirciyle kurdukları samimi bağ sayesinde son dönemin en konuşulan isimleri arasına girmiş durumda.

Özellikle son dört gündür Ülker Arena’da gerçekleştirdikleri dev şov ise hayranlarının uzun süre hafızasından çıkacak gibi durmuyor. Günlerdir sosyal medyada konser görüntüleri dönüp dururken, grubun sahne enerjisi ve dakikalarca ayakta alkışlanan performansları büyük ses getirdi. Dev prodüksiyon, koreografiler, ışık şovları ve seyirciyle kurdukları bağ sayesinde Manifest kızları bir kez daha “Bu iş sadece Türkiye sınırlarında kalmayacak” dedirtmeyi başardı.

Üstelik grup sadece yerel başarılarla yetinmeye niyetli değil. Dünyaca ünlü organizasyon şirketi Giddings ile yaptıkları küresel iş birliği de Manifest’in artık global sahneye açılma konusunda ne kadar kararlı olduğunu açıkça gösterdi.