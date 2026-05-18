Şehit Ailelerinin Kaldığı Otelde Faciadan Dönüldü: 42 Kişi Hastanelik Oldu

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2026 - 13:41

Edirne’den Karabük’ün Safranbolu ilçesine turistik gezi için gelen şehit ailelerinin konakladığı otelde yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 42 kişi hastanelik oldu. Hastaları hastanede ziyaret eden Karabük Valisi Oktay Çağatay, şehit yakınlarının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Turistik Safranbolu ilçesine gezi için Edirne’den gelen şehit yakınları ölümden döndü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne’den gelen şehit ailelerinin konakladığı bir otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi. Rahatsızlanmaları üzerine Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 4’ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.

Vali Oktay Çağatay, şehit ailelerini tedavi gördükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan’dan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Çağatay, tedavi altına alınan şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çağatay, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Bu arada, şehit ailelerinin gezi programı kapsamında ilçeye geldikleri öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
