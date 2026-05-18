Eminönü’nde Yedi, Çöpe Attı: 15 Taneyle Başladığı Serüvende Şimdi Yılda 50 Bin Satıyor

Akşama kadar satılmayan mısırları ertesi güne asla bırakmadığını vurgulayan Öztürk, 'Akşama kalan mısır burada kesinlikle satılmaz. Ertesi gün vatandaşa bayat mısır yedirip milletin sağlığıyla hayatta oynamam. O mısırları hayvanlara veririm. Kazanı da her gün tertemiz yıkar, mısırları tek tek özenle soyarız' diyor. Tezgahta çoğunlukla taze kazan mısırı tercih edilirken, közde mısır ise sertleşip soğumaması için sadece müşterinin talebi üzerine anlık olarak pişiriliyor.

Mısırcılık serüveninde en büyük destekçisinin ve omuz omuza çalıştığı eşinin olduğunu belirten Dursun Dayı'nın bu büyük başarısına, 2024 yılının Temmuz ayında derin bir hüzün karıştı. Eşi Zeynep Öztürk’ün ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, emektar mısırcıyı derinden sarstı.