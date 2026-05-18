Eminönü’nde Yedi, Çöpe Attı: 15 Taneyle Başladığı Serüvende Şimdi Yılda 50 Bin Satıyor
Fatih Eminönü’nde uzun bir kuyruk bekledikten sonra aldığı bayat mısıra tepki gösteren Ordulu Dursun Öztürk’ün hayatı, o gün tezgâhtarın kendisine 'Para istemiyorum, kaybol git' diye bağırmasıyla değişti. O gün hırs yapıp sektöre adım atan 64 yaşındaki Öztürk, şimdi 'Mısırcı Dursun Dayı' olarak yılda 50 bin mısır satıyor.
İstanbul Başakşehir’e bağlı Eski Şamlar Mahallesi’ndeki bir gecekonduda yaşayan ve o dönem işsiz olan Dursun Öztürk, 18 yıl önce canı mısır çekince Eminönü’nün yolunu tuttu.
Eve döndüğünde fikrini eşi Zeynep Öztürk’e açan Dursun Dayı, eşinin tam desteğini aldı.
Başarısının sırrını "insan sağlığına ve kaliteye verilen değer" olarak özetleyen Ordulu Dursun Dayı, esnaflık dersi niteliğinde kurallara sahip.
Gözyaşları içinde eşine olan özlemini dile getiren Dursun Öztürk, duygularını şu sözlerle ifade etti:
Çevresinde insancıllığı, hanımlara ve çocuklara verdiği değerle tanınan Dursun Dayı, 18 yıldır bir tek kişinin bile kalbini kırmadığını söylüyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
