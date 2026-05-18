Ava Yaman Kıyafetiyle Eleştirilmişti: Hayal Köseoğlu Genç Oyuncuya Destek Oldu

Elif Sude Yenidoğan
18.05.2026 - 13:19

Taşacak Bu Deniz dizisinde başlıca rollerden Eleni’ye hayat veren Ava Yaman geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videosuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Genç oyuncu Taşacak Bu Deniz’le birlikte ününe ün katmış, genç isimler arasında en yeteneklilerden biri olarak anılmaya başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde spor yaparken çekilen bir videosu paylaşılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcılarının odağı haline geldi ve binlerce yorum yapıldı. 

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu ise Ava Yaman için artan yorumlarla birlikte genç oyuncuya destek mesajı yayınlandı. Gelin olayın detaylarına birlikte bakalım!

Taşacak Bu Deniz’in sevilen oyuncusu Ava Yaman’ın kick boks derslerine başladığına dair paylaşılan video kısa sürede etkileşim aldı.

Genç oyuncunun derste giydiği kombini ise eleştirilere neden oldu. Kendine has doğal tarzıyla bilinen Ava Yaman’ın kombinine dair yapılan yorumlar her geçen dakika artmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları kombinini beğenmediklerini dile getirdi.

Muhtemel Aşk dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hayal Köseoğlu ise Ava Yaman için yapılan paylaşımları görünce X’te destek mesajı yayınlandı.

Show TV’de yayınlanmak üzere çalışmalarına başlanan yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk’la ekranlara dönecek olan Hayal Köseoğlu’nu en son Bahar dizisiyle izlemiştik. Güzel oyuncu şimdi yeniden setlere dönecek. 

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan oyuncu Ava Yaman hakkında yapılan paylaşımlarla birlikte hemen yerini aldı ve düşüncelerini paylaştı. Genç oyuncu Ava Yaman’ın aldığı eleştirilerin ardından tweet atan Köseoğlu, genç meslektaşının zorbalanıyor olmasına tepki gösterdi.

İşte Hayal Köseoğlu’nun Ava Yaman için yaptığı destek paylaşımı 👇

“Sektörümüzde genç bir kız, kendini seksüelize ve estetize etmeyi reddediyor diye neredeyse herkes tarafından zorbalanıyor. Cümle bu kadar.”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
