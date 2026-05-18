"Kızlar Evde Kalsın" Videosunu Paylaşan Kızılay Kayseri Başkanı'nın Kızının Öğretmen Olduğu Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.05.2026 - 13:08

Kişisel sosyal medya hesabından “Evde Kalsın Kızlar, Ne Olur Reis” isimli çalışan ve eğitim gören kadınları hedef alan ve iş hayatındaki kadınlar hakkında ağır ithamlarda bulunulan bir video paylaşan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin kızının öğretmen olduğu ortaya çıktı.

Cafer Beydilli'nin paylaştığı videoda şeriat çağrıları yapılırken iş hayatında olan ve eğitim gören kadınlar hedef gösterilmişti.

Kızılay Kayseri Başkanı 'Kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımda sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetleri yansıtmayan bu durum, fark edildiği anda kaldırılmıştır.' sözleriyle paylaşımın yanlışlıkla yapıldığını savunmuştu.

Paylaştığı videoda iş hayatındaki ve eğitimdeki kadınları hedef gösteren Beydilli'nin kızının da eğitimci olduğu öğrenildi.

Bir özel kurumda okul öncesi öğretmeni olarak çalışan Beydilli'nin aynı zamanda babasının çalıştığı Kızılay Kayseri Şubesinde 'eğitim birim sorumlusu' olarak görev aldığı da kaydedildi.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
