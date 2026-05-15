Türkiye Taksici Dolandırıcılığı Şikayetlerinde Açık Ara Dünya Birincisi Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.05.2026 - 17:16

İngiliz basınından The Independent, seyahat sigortası şirketi AllClear’ın Reddit verilerine dayalı analizini yayımladı. Türkiye, taksi dolandırıcılığı şikayetlerinde açık ara birinci sırada yer aldı. Şikayetler sıralandığında ikinci sıradaki Hindistan'a neredeyse iki kat fark attı.

Şikayetler bitmiyor.

450’den fazla Reddit gönderisi ve 30 binden fazla yorum incelenerek hazırlanan raporda İstanbul başta olmak üzere taksi şoförlerinin turistlere yönelik aşırı ücret alma, uzun yol dolandırıcılığı, bozuk taksimetre gibi yöntemleri dünyaca ünlü platformda Türkiye'nin açık ara lider olmasına sebep oldu.

"Kendi kuyumuzu kazıyoruz"

Liste Türk kullanıcılar arasında da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı bunu “turizme vurulan en büyük darbe” olarak nitelendirirken, “Kendi elimizle imajımızı zedeliyoruz” yorumları öne çıktı. Bazı yorumcular ise Türkiye popüler bir turizm ülkesi olduğu verilerin abartılı olabileceğini veya ölçeğin yanlış olabilceğini savunuyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
