Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda, ülkemizde sıklıkla tercih ediliyor. Elektrikli modelleriyle de ön plana çıkan Skoda, Elroq, Enyaq ve Coupe ile alıcı buluyor. Skoda, Haziran ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini yayınladı.

Peki Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Haziran 2026 fiyat listesi.

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