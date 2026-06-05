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Haziran 2026 Volvo Fiyat Listesi! İşte Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Volvo Fiyat Listesi! İşte Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volvo
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 11:00
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İsveç'in önde gelen otomobil markası Volvo, Haziran ayında geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Yıllardır sunduğu üstün sürüş güvenliği ve kalitesi ile otomobil tutkunlarının gözdesi haline gelen Volvo, fiyat listeleriyle yakından takip ediliyor.

Peki, Haziran ayında Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 modelleri ne kadar oldu?

İşte Volvo'nun Haziran 2026 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak

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Volvo Fiyat Listesi Haziran 2026

Volvo Fiyat Listesi Haziran 2026

İsveçli otomobil devi Volvo, Haziran ayında geçerli tescil yılı 2025, fabrika model yılı 2026 olan otomobillerinin fiyatlarını duyurdu. Markanın en uygun fiyatlı modeli olan EX30, bu ay 3.619.314 TL'den listelendi. 

Uyarı: Volvo tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesini' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, markanın internet sitesinden alınmış olup sınırlı sayıda veya dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir. 

Volvo EX30 Fiyat Listesi Haziran 2026

Volvo EX30 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • EX30, Twin Motor, Ultra Elektrik 315KW/428hp 3.619.314 TL 

  • EX30, Cross Country, Twin Motor Performance, Ultra Elektrik 315KW/428hp 3.758.544 TL 

*2026 Fabrika Model Yılı, 2025 Tescil Yılı

Volvo EX40 Fiyat Listesi Haziran 2026

Volvo EX40 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • EX40, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik - 3.925.994 TL

  • EX40 BLACK EDITION, SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE, ULTRA Elektrik 4.456.800 TL

Volvo EC40 Fiyat Listesi Haziran 2026

Volvo EC40 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • EC40, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 4.409.18 TL

  • EC40, Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik 4.568.028 TL

  • EC40, Twin Motor, Ultra Elektrik 5.349.420 TL

Volvo V60 Fiyat Listesi Haziran 2026

Volvo V60 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • V60, B4 FWD mild hybrid, Plus, Dark Benzin 5.958.559 TL
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Volvo XC60 Fiyat Listesi Haziran 2026

Volvo XC60 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • XC60, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright 7.292.014 TL 

  • XC60, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Dark 7.292.014 TL

  • XC60 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus 7.700.254 TL

  • XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright 7.965.934 TL

  • XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark 7.965.934 TL

  • XC60 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus 8.374.174 TL

  • XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Polestar Engineered 9.189.034 TL

Volvo XC90 Fiyat Listesi Haziran 2026

Volvo XC90 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • XC90, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright 11.123.054 TL

  • XC90, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Dark 11.123.054 TL

  • XC90 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus 11.351.474 TL

  • XC90, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright 11.796.974 TL

  • XC90, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark 11.796.974 TL

  • XC90 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus 12.025.394 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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