Haziran 2026 Volvo Fiyat Listesi! İşte Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatları

İsveçli otomobil devi Volvo, Haziran ayında geçerli tescil yılı 2025, fabrika model yılı 2026 olan otomobillerinin fiyatlarını duyurdu. Markanın en uygun fiyatlı modeli olan EX30, bu ay 3.619.314 TL'den listelendi.

Uyarı: Volvo tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesini' aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, markanın internet sitesinden alınmış olup sınırlı sayıda veya dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.