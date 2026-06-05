Haziran 2026 Volvo Fiyat Listesi! İşte Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 Güncel Fiyatları
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İsveç'in önde gelen otomobil markası Volvo, Haziran ayında geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Yıllardır sunduğu üstün sürüş güvenliği ve kalitesi ile otomobil tutkunlarının gözdesi haline gelen Volvo, fiyat listeleriyle yakından takip ediliyor.
Peki, Haziran ayında Volvo XC60, XC90, EC40, EX40 ve XC40 modelleri ne kadar oldu?
İşte Volvo'nun Haziran 2026 tarihli güncel fiyat listesi.
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Volvo Fiyat Listesi Haziran 2026
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Volvo EX30 Fiyat Listesi Haziran 2026
Volvo EX40 Fiyat Listesi Haziran 2026
Volvo EC40 Fiyat Listesi Haziran 2026
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Volvo XC60 Fiyat Listesi Haziran 2026
Volvo XC90 Fiyat Listesi Haziran 2026
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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