Hull City'yi de İlgilendiriyor! Southampton Çalışanı Rakip Anterenmanında Casusluk Yaparken Yakalandı

Southampton teknik heyetinin önemli bir parçası olduğu belirtilen Salt’ın, operasyon sırasındaki dikkatsizliği sonunu hazırladı. İddiaya göre genç çalışan, Middlesbrough Başkanı Steve Gibson'a ait olan ve antrenman tesisinin hemen yanında bulunan golf kulübünde banka kartıyla kahve satın aldı. Bu finansal iz, kimliğinin hızla tespit edilmesini sağlayan en büyük hata oldu.

Skandalın patlak vermesinin ardından diğer Championship kulüpleri de alarma geçti. En az iki kulübün daha Southampton tarafından benzer şekilde izlendiğinden şüphelendiği ve tesislerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi. Middlesbrough hukuk ekibi, bağımsız disiplin kurulu öncesinde konuyla ilgili tüm belgelerin paylaşılmasını talep ediyor.