article/comments
article/share
Haberler
Spor
Hull City'yi de İlgilendiriyor! Southampton Çalışanı Rakip Anterenmanında Casusluk Yaparken Yakalandı

Hull City'yi de İlgilendiriyor! Southampton Çalışanı Rakip Anterenmanında Casusluk Yaparken Yakalandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.05.2026 - 17:06

İngiltere Championship play-off yarı finali öncesinde ortalık fena karıştı. Middlesbrough antrenman sahası dışında ağaçların arkasına saklanarak gizlice çekim yapan bir kişi, kameralar tarafından anbean kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 'casus' olduğu iddia edilen kişinin Southampton kulübü stajyeri William Salt olduğu ortaya çıktı. Salt'ın, ilk maçtan 72 saat önce Boro’nun taktik çalışmalarını cep telefonuyla kaydettiği öne sürülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve Alırken İz Bıraktı

Kahve Alırken İz Bıraktı

Southampton teknik heyetinin önemli bir parçası olduğu belirtilen Salt’ın, operasyon sırasındaki dikkatsizliği sonunu hazırladı. İddiaya göre genç çalışan, Middlesbrough Başkanı Steve Gibson'a ait olan ve antrenman tesisinin hemen yanında bulunan golf kulübünde banka kartıyla kahve satın aldı. Bu finansal iz, kimliğinin hızla tespit edilmesini sağlayan en büyük hata oldu.

Skandalın patlak vermesinin ardından diğer Championship kulüpleri de alarma geçti. En az iki kulübün daha Southampton tarafından benzer şekilde izlendiğinden şüphelendiği ve tesislerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi. Middlesbrough hukuk ekibi, bağımsız disiplin kurulu öncesinde konuyla ilgili tüm belgelerin paylaşılmasını talep ediyor.

Skandal Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi de ilgilendiriyor.

Skandal Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'yi de ilgilendiriyor.

Saha içinde Middlesbrough'yu eleyerek finalde Hull City'nin rakibi olan Southampton'ın play off'lardan diskalifiye edilmesi talep ediliyor. Middlesbrough cephesi, kural ihlalinin net olduğunu savunarak Southampton’ın organizasyondan ihraç edilmesini istiyor. 2019'daki meşhur 'Spygate' skandalı sonrası getirilen katı kurallar, takımların rakiplerini maçtan 72 saat önce izlemesini kesinlikle yasaklıyor.

Southampton cephesi bir açıklama yaparak zaman talep etse de, 23 Mayıs'ta Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Wembley finaline sadece günler kalmış olması süreci hızlandırıyor. Teknik direktör Tonda Eckert yönetiminde müthiş bir yükseliş yakalayan 'Azizler' için bu hukuki süreç, Premier Lig hayallerinin sonu olabilir. Federasyonun vereceği tarihi karar merakla bekleniyor.

Final maçı nefes kesecek!

Final maçı nefes kesecek!

Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında şimdilik Southampton'a karşı oynayacak olsa da federasyon kararına göre rakip diğer yarı finalist Middlesbrough da olabilir. Dünyanın en büyük spor sahnelerinden Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek iki ekibin maçı saat 17:00'de başlayacak. Dev karşılaşma uydu üzerinden TV8,5 kanalında şifresiz, dijitalde ise Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın