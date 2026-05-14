Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı ve Oyuncu Zafer Algöz Arasındaki Polemik Büyüyor

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.05.2026 - 13:26

Htalks isimli kanalında yaptığı yayınlarıyla bilinen Hasan Arda Kaşıkçı ve tecrübeli oyuncu Zafer Algöz arasındaki polemik devam ediyor. Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın üzerinden başlayan tartışmada önce eski defterler açıldı. Ardından iki isim de karşılıklı sert söylemlerde bulundu.

Hasan Arda Kaşıkçı Beşiktaş'ın Trabzonspor'a elendiği Ziraat Türkiye Kupası yarı finali maçının ardından Sergen Yalçın'ı eleştirmişti.

Sergen Yalçın'a yakınlığıyla bilinen isimlerden Zafer Algöz'ü yancılıkla suçlamış ve geçmişte taraftarı ikiye bölen Burak Yılmaz tartışmalarında tutarlı davranmadığını öne sürmüştü.

Ünlü oyuncu önce şu paylaşımı yapmış...
Ardından Hasan Arda Kaşıkçı'ya futbolculuk geçmişi olmaması ve fiziksel özelliklerinden dolayı göndermeli bir paylaşımda bulunmuştu.

Kaşıkçı geçtiğimiz gün yaptığı yayında Zafer Algöz'ün bu göndermeli paylaşımına yanıt verdi.

Kaşıkçı:

'Eziklerin, yıkıkların, bitiklerin argümanı bitince ellerinde ne kaldı? Benim koca göbeğim... Kardeşim benim göbeğim yük, eyvallah, tamam. Buraya kadar hemfikiriz, kabul ediyorum. İki ay önce sen de diyordun ki sabır vermek lazım kardeşim. Ben kimsenin yalakası, yancısı, yamuğu, yardakçısı, faydacısı, paraziti olmadığım için -bazı insanlar gibi- iki ay önce beğendiğimi iki ay sonra sadece şeyimin keyfi böyle emrediyor diye istifaya davet edebilirim. Zaten beni futbol uleması yapmasa da hepinizden daha samimi ve daha izlenilebilir yapan şey, şeyimin keyfine göre konuşmam; kimsenin benim laflarımı etkileyememesi.' ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
