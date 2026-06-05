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Haziran 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Haziran 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Opel otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 10:26
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Alman otomotiv markası Opel, Haziran ayında geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri yakından takip ediliyor. Özellikle elektrikli modelleriyle sevilen Opel, bu ay bazı modellerde fiyatını sabit tuttu. 

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Haziran 2026 güncel fiyat listesi.

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Opel fiyat listesi Haziran 2026

Opel fiyat listesi Haziran 2026

Opel'in en uygun fiyatlı modeli olan Corsa, Haziran ayında 1.535.000 TL'den listelendi. Corsa modelinde, bu ay fiyat artışı yaşanmadı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Haziran 2026

Opel Corsa fiyat listesi Haziran 2026

  • 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 TL

  • 1.2 100 HP Hybrid Edition 1.999.000 TL

  • 1.2 136 HP e-DCT6 GS 2.119.000 TL

Corsa Elektrik

  • e-Corsa 100 kW GS 2.101.000 TL

Yeni Opel Frontera fiyat listesi Haziran 2026

Yeni Opel Frontera fiyat listesi Haziran 2026
  • Hybrid 1.2 145 136 HPe-DCT6 Edition 2.221.000 TL / GS 2.342.000 TL

Frontera Elektrik

  • 44 kW GS 1.894.000 TL

Opel Mokka fiyat listesi Haziran 2026

Opel Mokka fiyat listesi Haziran 2026

  • 1.2 130 HP Benzin Edition 1.988.000 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.650.000 TL

Opel Grandland fiyat listesi Haziran 2026

Opel Grandland fiyat listesi Haziran 2026

  • Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 Edition 3.102.000 TL

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 3.179.000 TL

  • 157 kW Edition 2.485.000 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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