Haziran 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Alman otomotiv markası Opel, Haziran ayında geçerli olacak fiyat listesini yayınladı. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri yakından takip ediliyor. Özellikle elektrikli modelleriyle sevilen Opel, bu ay bazı modellerde fiyatını sabit tuttu.

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Haziran 2026 güncel fiyat listesi.

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