Set Çalışanı, Oyuncuların Haftalık Kazançlarına Dair Açıklama Yaptı

Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2026 - 13:08

Dizi ve filmlerin tanınan set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından merak edilen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Özellikle gündeme yönelik konuları kaçırmayan Yener Yalçın, kendisine oyuncuların haftalık kazançlarıyla ilgili gelen bir soruyu yanıtladı.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve film setlerinde yaşananlar ya da takipçilerinin merak ettiklerine dair paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

Set kaosları, oyuncular hakkında bilgiler ve hatta arka planda yaşananlara dair yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitleye hitap eden Yener Yalçın'a dizi ve filmlerle ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir takipçisi oyuncuların haftalık kazançlarına dair tahminde bulundu. Yener Yalçın ise bu mesaja anında cevap verdi.

"Haftalık 20 bin kazansa da 80 bin aylık Allah bereket versin diyor. Bu aslında doğru bir hesap değil..." diyen Yener Yalçın, oyuncuların kazançlarına dair açıklamada bulundu.

'Çünkü haftalık diyelim ki, atıyorum 50 bin alsın diyelim. Aylık 200 bin yapıyor diye düşünüyorsunuz. O aylık 200 bin diye düşünüyorsunuz ama öyle bir şey yok. Çünkü dizi şu anda devam ediyor, 10 bölüm, 15 bölüm, 20 bölüm devam ediyor. 20 bölüm çalışıyorsun, onu 52'ye bölmen lazım. O da her bölümde bir haftada çekmiyorsun yani normal her hafta biz o parayı dizi çeksek de çekmesek de almadığımız için, bölüm başı anlaşıldığı için, sen onu aylığa direkt hesaplayamazsın. Zaten normalde de setçiler de oyuncular da bu yüzden batarlar. 'Aaa haftalık 100 bin alıyorum, iyi para. Eee aylık 400 bin lira, gideyim ev borcuna gireyim.' E 10 bölüm sonra kapanınca ne oldu? İş bitince ne oldu? Sen onu seneye bölüp harcamalarını ona göre düzenlemen lazım. Setçiler için para kazanmak nispeten kolay fakat harcamak çok zordur çünkü hesaplı olman lazım. Ve de işte sürekli settesin, atıyorum haftanın 6 günü çalışıyorsun, orada bir günün izin oluyor. O bir gün izinde de dağıtmaman falan lazım ki işte çok fazla para harcamayasın. Onu çünkü bütün seneye yayacağız, bütün sene boyunca çalışmayacağız.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
right-dark
