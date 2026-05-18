Set Çalışanı, Oyuncuların Haftalık Kazançlarına Dair Açıklama Yaptı

'Çünkü haftalık diyelim ki, atıyorum 50 bin alsın diyelim. Aylık 200 bin yapıyor diye düşünüyorsunuz. O aylık 200 bin diye düşünüyorsunuz ama öyle bir şey yok. Çünkü dizi şu anda devam ediyor, 10 bölüm, 15 bölüm, 20 bölüm devam ediyor. 20 bölüm çalışıyorsun, onu 52'ye bölmen lazım. O da her bölümde bir haftada çekmiyorsun yani normal her hafta biz o parayı dizi çeksek de çekmesek de almadığımız için, bölüm başı anlaşıldığı için, sen onu aylığa direkt hesaplayamazsın. Zaten normalde de setçiler de oyuncular da bu yüzden batarlar. 'Aaa haftalık 100 bin alıyorum, iyi para. Eee aylık 400 bin lira, gideyim ev borcuna gireyim.' E 10 bölüm sonra kapanınca ne oldu? İş bitince ne oldu? Sen onu seneye bölüp harcamalarını ona göre düzenlemen lazım. Setçiler için para kazanmak nispeten kolay fakat harcamak çok zordur çünkü hesaplı olman lazım. Ve de işte sürekli settesin, atıyorum haftanın 6 günü çalışıyorsun, orada bir günün izin oluyor. O bir gün izinde de dağıtmaman falan lazım ki işte çok fazla para harcamayasın. Onu çünkü bütün seneye yayacağız, bütün sene boyunca çalışmayacağız.'